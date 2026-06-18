Dealer Awards 2026, a Milano premiate le eccellenze della distribuzione auto

La distribuzione automobilistica italiana cambia pelle, ma resta uno dei punti di contatto più concreti tra industria, territorio e automobilisti. È questo il messaggio emerso dalla terza edizione dei Dealer Awards, l’evento ideato e organizzato da BtheOne Automotive per valorizzare i progetti più significativi realizzati dai concessionari e dai rivenditori auto italiani. La serata si è svolta a Milano, a Palazzo Bovara, sede storica di Confcommercio Milano, con il patrocinio di Confcommercio Mobilità e Assomobilità Confcommercio Milano. Una cornice istituzionale scelta non soltanto per il prestigio della location, nel quadrilatero della moda, ma anche per il valore simbolico: in una fase in cui il mercato dell’auto deve fare i conti con elettrificazione, nuovi modelli distributivi, pressione dei marchi cinesi, digitalizzazione e cambiamento delle abitudini dei clienti, la rete dei dealer continua a rappresentare un presidio decisivo.

Il tema è stato richiamato anche da Simonpaolo Buongiardino, presidente di Confcommercio Mobilità e Assomobilità, che ha sottolineato come il settore stia attraversando una fase delicata ma potenzialmente decisiva. Il mercato, ha ricordato, ha mostrato negli ultimi mesi segnali di crescita, mentre aumentano le vendite di vetture elettriche e ibride. Allo stesso tempo, il rallentamento del mercato cinese potrebbe tradursi in una presenza ancora più forte di prodotti provenienti dalla Cina sui mercati europei. In questo scenario, secondo Buongiardino, i dealer sono chiamati a interpretare il cambiamento e ad accompagnare cittadini e imprese nelle nuove scelte di mobilità.

La serata non è stata soltanto una cerimonia di premiazione. La parte iniziale ha infatti proposto un confronto più ampio sul modo in cui le imprese costruiscono relazioni con pubblici sempre più frammentati. Gabriele Maria Sada, manager che ha guidato ScuolaZoo dopo un percorso professionale tra customer care, operations e community, ha affrontato il rapporto tra aziende, linguaggi e nuove generazioni. Un contributo diverso è arrivato da Alessandro Negrini de Il Luogo Aimo e Nadia, ristorante milanese insignito di una stella Michelin, che ha portato nella serata il punto di vista dell’alta ristorazione sul concetto di eccellenza: metodo, cura del dettaglio, formazione, servizio e capacità di innovare senza perdere identità.

Spazio anche al confronto sul mercato dell’auto, con una tavola rotonda moderata da Alberto Vita, vice direttore di Fleet Magazine e Dealer Link. Al panel hanno partecipato Simonpaolo Buongiardino, Marco Faragi, Business Development & Strategic Partnership di Generali Italia, e Mattia Vanini, presidente di ATFlow. Al centro del dibattito, alcuni dei nodi principali per il futuro della distribuzione: trasformazione dei modelli di vendita, sostenibilità economica della rete, digitalizzazione dei processi, evoluzione della domanda e centralità del cliente.

Il momento principale è stato rappresentato dalla consegna dei Dealer Awards 2026, articolati in sei categorie. Per l’Eccellenza nel sociale, promossa da Air, sono stati premiati Theorema e Logica, Cascioli e Iveco Orecchia, realtà riconosciute per iniziative capaci di generare ricadute positive sul territorio e sulle persone. Nella categoria Eccellenza nei processi, promossa da Aufinity, i riconoscimenti sono andati ad Autoingros, Ninicar e Gruppo Autoscala, premiati per progetti legati al miglioramento dell’organizzazione aziendale, dell’efficienza operativa e della qualità dei processi interni. L’Eccellenza nel business dell’usato, promossa da BCA Italia, ha visto premiati Spazio Group, Ghedini e Pasquarelli Auto - Secondlife. Una categoria particolarmente significativa in un momento in cui l’usato rappresenta una componente sempre più importante del mercato, sia per ragioni economiche sia per la difficoltà di molti automobilisti ad accedere al nuovo.

Per l’Eccellenza nella visione strategica, promossa da I.CAR, i premi sono stati assegnati a SVA Dakar, Cascioli e Frattin, aziende che hanno dimostrato capacità di pianificazione e attitudine a leggere i cambiamenti del mercato con scelte orientate al futuro. Nella categoria Eccellenza nella crescita, promossa da Opteven, sono stati premiati Tomasi Auto, Ceccato Automobili e Comer Sud, protagonisti di percorsi di sviluppo significativi, attraverso risultati concreti, investimenti e rafforzamento organizzativo. Infine, per l’Eccellenza nell’innovazione digitale, promossa da Web Industry, i riconoscimenti sono andati a Trivellato, Bossoni e Car Lovers, premiati per l’utilizzo di strumenti digitali, nuove piattaforme e soluzioni tecnologiche applicate ai processi, alla comunicazione, alla relazione con il cliente e alle performance commerciali.

Nel corso della serata è stato assegnato anche un riconoscimento speciale Confcommercio a Gruppo Lario | mobility.it, storica realtà milanese e punto di riferimento per Assomobilità. A ritirare il premio è stato Saul Mariani, che ha ricordato il lungo percorso dell’azienda, nata nel mondo dell’auto nel 1955 e oggi arrivata alla seconda generazione, con circa venti filiali in Lombardia, dieci-undici marchi rappresentati e 360 collaboratori. Mariani ha sottolineato anche il legame storico con Confcommercio, ricordando come la famiglia sia associata fin dagli inizi e come il padre sia stato tra i primi a credere nel valore della rappresentanza. Ma il passaggio più personale è stato dedicato alle persone: «Mi vanto di conoscerle tutte personalmente», ha detto riferendosi ai 360 dipendenti del gruppo.

Per Matteo Cimegotto, fondatore di BtheOne Automotive, la presenza a Palazzo Bovara ha dato ulteriore valore alla terza edizione dei Dealer Awards. Il format, ha ricordato, è nato per premiare l’eccellenza tra imprenditori e concessionarie auto e continua a crescere in prestigio e partecipazione. Quest’anno sono arrivate oltre quaranta candidature da aziende che hanno scelto di raccontare le proprie best practice nelle sei categorie in gara. Accanto ai riconoscimenti dedicati alle concessionarie, BtheOne Automotive ha confermato anche i premi speciali introdotti nella precedente edizione, riservati a figure manageriali che hanno lasciato un segno nell’ecosistema automotive italiano. I riconoscimenti 2026 sono stati assegnati a Umberto Seletto e Fabio Uglietti di Quattroruote Professional. Al di là dei premi, l’edizione 2026 ha confermato soprattutto un dato: mentre l’auto cambia tecnologia, canali di vendita e modelli di utilizzo, il ruolo della distribuzione resta centrale per tradurre la trasformazione in esperienza concreta per il cliente.