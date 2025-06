Dealer Network Study 2025, gli imprenditori multi-costruttori superano i monomandatari

Il Dealer Network Study, l’analisi delle reti di distribuzione condotta da Quintegia, mette in evidenza un dato significativo: per la prima volta il numero degli imprenditori concessionari multi-costruttori supera il numero di quelli monomandatari. A beneficiarne sono i consumatori, che nei punti vendita trovano oggi molte più possibilità di scelta. Lo studio, come riporta il sito interautonews.com, che prende in esame i marchi con una quota di mercato 2024 pari almeno allo 0,40% (20 brand di volume e 11 premium), rileva inoltre che tutti i principali indicatori di vendita sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto al 2024, interrompendo il calo in atto ormai da diversi anni.