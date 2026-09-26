Decarbonizzazione e Mediterraneo le sfide decisive lanciate da Grimaldi

PULA - Emissioni da azzerare entro il 2050. Gli armatori corrono, i governi frenato. A Euromed 2026 è emerso che il settore dello shipping è oggi di fronte ad un punto di svolta. Il trasporto marittimo, che rappresenta la spina dorsale del commercio e dell’economia a livello globale, è chiamato ad affrontare la sfida più complessa del nostro tempo: la decarbonizzazione e la riduzione dell’impatto ambientale. La strategia dell’IMO (International Maritime Organisation) punta infatti adazzerare le emissioni di gas serra entro il 2050, con target intermedi vincolanti già nel 2030 e nel 2040.

Il problema non sono gli investimenti, gli armatori lo dimostrano ogni giorno, ma il fatto che il processo di decarbonizzazione dei trasporti deve fare i conti con un’equazione a tre fattori, tra loro indissolubili. L’innovazione tecnologica, che è fondamentale per lo sviluppo dei nuovi carburanti ecologici (idrogeno, ammoniaca, metanolo), per l’efficienza dei propulsori e per l’elettrificazione delle banchine; c’è, poi, il fattore umano, che guarda alle persone impegnate ogni giorno a bordo delle navi, al necessario confronto con le nuove opportunità dell’Intelligenza artificiale alle connessioni onshore e offshore, ed all’utilizzo di nuovi carburanti; e, infine la chiarezza normativa, alla luce soprattutto delle direttive internazionali che hanno trasformato la sostenibilità da scelta etica a requisito di compliance e competitività.

Su questi tre fattori imprescindibili si sono confrontati Thomas Kazakos (Secretary-General, International Chamber of Shipping), Ricardo Batista (Head, Climate Action and Clean Air, International Maritime Organisation), Ugo Salerno (Executive Chairman, Rina); Håvard Siljan Hjukse (Executive Vice President, Propulsion & Handling, Kongsberg Maritime), Maximo Mejia Jr. (President, World Maritime University), Dario Bocchetti (Director R&D, Energy and Decarbonisation, Grimaldi Group).

Altro tema al centro del dibattito il Mare Mediterraneo che è da sempre lo snodo nevralgico dei traffici globali e il ponte strategico tra Europa, Asia e Africa. L’attuale scenario pone l’intera area mediterranea al centro di crisi geopolitiche e riassetti geoeconomici che stanno ridefinendo le rotte dei traffici marittimi a livello globale. A causa delle problematiche legate alla sicurezza dei choke point – in particolare il Canale di Suez e lo stretto di Hormuz – e di conseguenza alla fluidità dei trasporti, oggi assistiamo ad una contrazione del 10% in termini di export e ad una riduzione del 4% sull’importazione del greggio dal Medioriente.

In uno scenario così complesso, il settore dello shipping deve affrontare una sfida importante: adattarsi al cambiamento, trasformando la crisi globale in una nuova opportunità di sviluppo. Sono necessari, oggi più che mai, investimenti e apertura a nuovi mercati. Inoltre, la tanto augurata decarbonizzazione non deve ottenersi a scapito della competitività dello shipping. Il futuro del trasporto marittimo nel Mediterraneo andrà costruito affrontando tre aspetti fondamentali.

L’attuale vulnerabilità delle rotte commerciali, che influenza le catene di approvvigionamento, i costi del nolo e la sicurezza della navigazione; Il ruolo dei porti della sponda Nord del Mediterraneo, che deve essere riorganizzato in termini di logistica e infrastrutture a causa dei cambi di rotta transoceanici; Gli equilibri economici, con focus sul ruolo dell’Europa in termini di sicurezza energetica, autonomia industriale e centralità logistica del Mediterraneo.

Al dibattito, che ha delineato le opportunità e i rischi di questo scenario complesso, hanno preso parte: Athanasios Porfyris (ceo, Port of Igoumenitsa), Davide Gariglio, presidente Autirutà di sistema portuale del Nord Tirreno; Matteo Paroli presidente del Adso del mare ligure occidentale; Domenico Bagalà, presidente Adsp del mare di Sardegna Ana Nuñez Velasco, direttire generale Spanish Merchant Navy, Chris Bonett, ministro della sostenibilità e della mobilità di Malta; Eugenio Grimaldi, head of office Short Sea North/South Lines, Grimaldi Group.