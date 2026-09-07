“Decreto BYD”, arriva la nuova iniziativa del marchio cinese per la gamma Super Ibrida DM-i

Byd porta in Italia il «Decreto Byd», una nuova campagna commerciale pensata per sostenere la sostituzione delle vetture e accompagnare l'introduzione della tecnologia Super Ibrida DM-i. L'iniziativa, attiva nel mese di settembre, prevede vantaggi fino a 11.600 euro e si rivolge a chi sta valutando il passaggio a un modello ibrido plug-in. La proposta arriva in una fase in cui il costo del carburante continua a rappresentare una voce importante nelle spese di mobilità e le misure di sostegno all'acquisto di nuove vetture non seguono criteri omogenei nei diversi Paesi europei. La tecnologia DM-i combina la propulsione elettrica con quella termica e, in base al modello e alla configurazione, consente di raggiungere oltre 1.300 chilometri di autonomia complessiva e consumi dichiarati fino a 71 km/l.

La campagna si inserisce anche nel percorso di rinnovamento del parco auto italiano, caratterizzato da un'elevata anzianità media, offrendo una formula commerciale temporanea per favorire l'adozione di vetture più efficienti. Il progetto sarà sostenuto da una comunicazione multicanale, con uno spot televisivo che affronta il tema del caro carburante e della diversa disponibilità di incentivi in Europa attraverso il format di una fittizia edizione straordinaria, «Byd Breaking News Live». Dopo il richiamo alle condizioni dei principali mercati europei, il racconto si concentra sull'Italia e introduce la Dolphin G Dm-i, modello scelto per rappresentare la gamma Super Ibrida.