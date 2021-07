Decreto Sostegni bis: 350 mln a bonus auto, anche per usate. Misura prorogata al 31 dicembre 2021

Un emendamento al dl Sostegni bis approvato in commissione Bilancio alla Camera stanzia 350 milioni per l'ecobonus auto, che viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021. Gli aiuti vanno anche alle auto usate, ma che siano Euro 6 e con contestuale rottamazione di un veicolo di medesima categoria e di almeno 10 anni. In una nota, la capogruppo di Italia Viva in Commissione Attività produttive della Camera, Sara Moretto, spiega che "si stanziano 60 milioni di euro per incentivare l'acquisto di auto elettriche o ibride nuove, 200 milioni per i veicoli euro 6 anche Diesel e benzina, 50 per i veicoli commerciali.

Infine, 40 milioni per l'acquisto di auto usate non inquinanti". "Siamo soddisfatti - commenta - perché si tratta di una forma di incentivazione che aveva funzionato. Per questo era molto atteso sia dal settore automotive che dai cittadini". Per il M5s, Giuseppe Chiazzese e Luca Sut, sottolineano "i 15 milioni di euro destinati all'acquisto di veicoli commerciali elettrici" dei 50 riservati ai commerciali. "Stiamo quindi proseguendo con le politiche a sostegno della mobilità a 'zero emissioni' che abbiamo messo in campo con costanza negli ultimi anni - aggiungono - I dati sulle immatricolazioni evidenziano il crescente interesse per le e-car e danno ragione alle nostre iniziative".