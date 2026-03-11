Defence Vehicles Italia (IDV) consegnerà altri 860 camion tattico-logistici all'esercito rumeno

Idv - Defence Vehicles Italia Spa - azienda con sede a Bolzano che sviluppa e produce veicoli speciali per missioni di peacekeeping e protezione civile, ha sottoscritto il contratto per la fornitura della terza tranche di camion al ministero della difesa nazionale rumeno, inclusa nel contesto dell'accordo quadro firmato il 30 dicembre 2019 per un totale di oltre 2.900 camion ad alta mobilità. La prima fase ha visto la consegna di 942 mezzi, seguita da un secondo lotto di 1.107 veicoli consegnato fra il 2023 e il 2026. Gli 860 veicoli della terza tranche saranno consegnati nel corso dei prossimi tre anni.

I camion forniti alle forze armate della Romania sono basati sulla gamma High Mobility di Idv, un terzo dei quali sarà dotato di cabina blindata. «La produzione e consegna di questi ulteriori 860 camion ad alta mobilità - si legge in una nota dell'azienda - è un forte segnale che testimonia ancora una volta l'impegno e la vicinanza di Idv alle forze armate rumene e la piena integrazione e collaborazione con il tessuto industriale della Romania». Oltre alla Romania, l'Esercito Italiano ha firmato con Idv un accordo per la fornitura di 1.453 camion nel 2024, esteso nel 2025 per ulteriori 658 veicoli. Anche il ministero della difesa olandese si è affidato ad Idv firmando un contratto per la fornitura di 785 mezzi nel maggio del 2025.