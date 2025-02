Descalzi (Eni): «Amo elettrico, ma dobbiamo pensare ai biocarburanti»

«Io sono un fan dell'auto elettrica e un patito dell'elettrico personalmente. Amo l'auto elettrica. Però bisogna anche essere realisti. Abbiamo quaranta milioni di autovetture in Italia e abbiamo 300 mila auto elettriche. Il resto che facciamo le lasciamo così? I tedeschi dicono che non ci vogliono i biocarburanti, che invece permettono ai motori Euro 5 e Euro 6 di non dover cambiare nulla e quindi dare continuità all'azienda dell'automotive. Quindi non dobbiamo cambiare il mondo».

Lo sottolinea l'Ad di Eni, Claudio Descalzi, in occasione di un convegno di Qn sull'energia. «I tedeschi, invece, si sono inventati i fuel, carburante che non esiste e che è una combinazione di CO2 e idrogeno verde, che costa dai 20-30 volte di più e che non esiste. Bisogna puntare su quello -aggiunge Descalzi-. L'Europa è allo stremo e non può continuare di andare avanti in questo modo».