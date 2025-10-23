DGA NLT lancia la DGA Academy: nasce la scuola dei talenti del Noleggio a Lungo Termine

TORINO – DGA NLT inaugura un nuovo capitolo nel mondo del Noleggio a Lungo Termine con la nascita della DGA Academy, un progetto ambizioso e strutturato che punta a formare e inserire giovani talenti all’interno di un settore in continua evoluzione. Un’iniziativa ambiziosa che si fonda su tre pilastri fondamentali – etica, merito e innovazione – e che conferma, ancora una volta, la visione dinamica e lungimirante di DGA NLT, divisione di DGA Group Italia dedicata al Noleggio a Lungo Termine.

La DGA Academy è un percorso di formazione della durata di sei mesi, pensato per giovani interessati a entrare nel mondo del lavoro commerciale nel settore del Noleggio a Lungo Termine. Un’iniziativa concreta che nasce per trasformare la formazione in un vero trampolino professionale, grazie a un modello che unisce teoria, pratica e responsabilità crescenti. Il progetto, già avviato, rappresenta un passo deciso verso la costruzione di una cultura aziendale orientata alla crescita condivisa e alla valorizzazione delle persone.

Il percorso formativo prende il via con una sessione di orientamento, momento chiave per illustrare obiettivi, metodi e opportunità offerte dal programma. Dopo questa prima fase introduttiva, i candidati selezionati vengono inseriti in un contesto operativo in cui l’apprendimento avviene direttamente sul campo, sotto la guida di figure esperte. L’affiancamento di figure professionali del settore, quali senior manager, formatori dedicati e sales support , rappresenta di fatto la chiave del processo di formazione. L’obiettivo è quello di creare un ambiente in cui l’apprendimento teorico si intreccia costantemente con la pratica quotidiana, offrendo ai partecipanti la possibilità di misurarsi con la realtà del mercato.

Fondata a Torino nel 2009 da Enrico de Gregorio, CEO e Founder, DGA NLT è oggi una realtà consolidata e riconosciuta a livello nazionale. Con oltre cento collaboratori e otto sedi operative – tra Torino, Milano, Roma, Verona, Modena, Palermo e Cagliari – l’azienda si è affermata come punto di riferimento per privati e aziende alla ricerca di soluzioni di mobilità flessibili e trasparenti. Il suo successo, costruito in oltre 15 anni di attività, si fonda su una visione chiara: offrire un servizio di Noleggio a Lungo Termine accessibile, completo e in costante evoluzione.

DGA NLT continua a registrare risultati in crescita, con performance superiori del 60% rispetto agli anni precedenti e riconoscimenti costanti, tra cui il titolo di “1ª agenzia in Italia per contratti consolidati”, conferito ogni anno da Leasys S.p.A. dal 2017 a oggi. La forza dell’azienda risiede non solo nella solidità della sua organizzazione, ma anche nella presenza di un team di manager altamente specializzati e in un’agenzia di comunicazione interna capace di rispondere con rapidità ai cambiamenti del mercato.

La DGA Academy si configura dunque come un progetto continuativo e strutturato, destinato ad alimentare costantemente la crescita della rete commerciale dell’azienda e a rispondere a una mancanza evidente nel panorama del Noleggio a Lungo Termine: la carenza di figure commerciali specializzate. Tale carenza deriva anche dall’assenza di percorsi formativi specifici in questo ambito, lacuna che DGA NLT ha deciso di colmare creando una propria struttura di eccellenza. L’obiettivo è duplice: formare i professionisti del futuro e consolidare un modello formativo interno che possa diventare un punto di riferimento per il settore.

In un contesto in cui il Noleggio a Lungo Termine rappresenta sempre più la nuova frontiera della mobilità, DGA NLT si distingue come un esempio virtuoso. Il settore vive oggi un’evoluzione profonda, in cui le tecniche di vendita tradizionali si integrano con strumenti digitali e strategie customer-based 2.0. In questo scenario, la DGA Academy assume un ruolo strategico, vista la capacità di formare figure in grado di muoversi agilmente tra relazioni dirette e strumenti tecnologici.

Un ulteriore tassello del progetto è rappresentato dalla collaborazione con la Regione Piemonte, che DGA Group Italia ha recentemente avviato con l’obiettivo di ampliare e strutturare ulteriormente l’offerta formativa. Un’iniziativa che conferma il legame dell’azienda con il territorio e la volontà di contribuire alla crescita del tessuto professionale locale, creando nuove opportunità per i giovani e rafforzando l’interconnessione tra formazione e impresa.

Con la nascita della DGA Academy, l’azienda compie un passo ulteriore nel suo percorso di crescita: non solo fornitore di soluzioni di mobilità, ma anche incubatore di competenze e talenti. Un’iniziativa che testimonia una visione di lungo periodo, in cui l’investimento sulle persone diventa la chiave per costruire il futuro del Noleggio a Lungo Termine fondendo formazione, innovazione e responsabilità in un unico progetto di valore.