Di Silvestre (BMW Italia): «Concorrenza cinese va affrontata ma no a protezionismo»

“Il protezionismo in Europa non aiuta l'industria automobilistica europea a livello globale a competere nei mercati internazionali. Affrontare la concorrenza con i produttori cinesi nel mercato interno, invece, aiuta l'industria automobilistica europea a rafforzare la propria capacità innovativa e competitiva. L'industria automobilistica europea dovrebbe essere potenziata rafforzando le proprie condizioni quadro per la produzione di BEV. Ciò richiede una strategia globale con un chiaro focus sul rafforzamento della resilienza e della competitività dell'industria stessa”.

E' la posizione espressa da Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, durante il suo intervento al Forum in Masseria organizzato da Bruno Vespa e Comin & Partners, in corso in questi giorni a Manduria. “Noi come BMW Group siamo e restiamo favorevoli al libero commercio a livello globale e continueremo a investire su tutte le forme di tecnologia perché efficienti per assicurare la transizione ecologica e la mobilità sostenibile”.