Di Silvestre (Bmw Italia): «Neue Klasse, modelli in arrivo destinati a cambiare il paradigma della mobilità»

Bmw Italia rinnova la partnership con la Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) fino al 2028. L'annuncio del presidente e amministratore delegato di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre, in occasione dell'incontro con la stampa nella House of Bmw allestita all'interno degli spazi del Foro Italico per gli Internazionali Bnl di Tennis di Roma. «Oggi siamo qui per parlare di partnership di altissimo livello e di mobilità sostenibile - ha detto Di Silvestre - Si tratta di un sodalizio per noi importantissimo all'interno della nostra strategia di posizionamento del brand in Italia. Un'affinità nata e cresciuta sui valori che condividiamo».

«Noi celebriamo questa edizione del torneo in modo molto speciale: da un lato, come dicevo all’inizio, portando il concetto della House of BMW agli Internazionali con una struttura capace di riprendere lo stesso concetto e la filosofia di “Hospitality revolution” che abbiamo consolidato negli anni a Milano e, dall’altro, raccontando la nostra visione della mobilità sostenibile sia esponendo la nuova BMW iX che è stata la protagonista della prima parte del torneo anche attraverso la consegna ufficiale dell’auto al nostro brand Ambassador Pierfrancesco Favino, sia portando per la prima volta in Italia e al Foro Italico entrambi i concept dei modelli della piattaforma Neue Klasse in occasione delle giornate finali dell’evento. Ed è anche per celebrare questa anteprima italiana che abbiamo deciso come team di BMW Italia di creare questo momento di incontro con voi.

Per parlare di questi nuovi modelli destinati a cambiare il paradigma della mobilità nei prossimi mesi. I 2 concepts sono molto vicini alla produzione di serie. La BMW Vision Neue Klasse è una berlina elettrica sportiva per la fascia media del segmento premium. La BMW Vision Neue Klasse X trasferisce invece la filosofia e la tecnologia della nostra futura generazione di veicoli al segmento degli Sports Activity Vehicle. Con questi 2 concepts della piattaforma Neue Klasse stiamo raccontando come cambieremo il look & feel del marchio BMW. Molta innovazione, modernità e sempre riflessa l'essenza del brand BMW: la gioia.

Entrambi i veicoli sono caratterizzati da un linguaggio di design chiaro e essenziale. Negli interni, la nuova generazione di BMW iDrive consentirà un'interazione intuitiva tra il guidatore e il veicolo. La combinazione di BMW Panoramic Vision, 3D Head-Up Display, Central Display e il nuovo volante multifunzione ridefiniranno l'orientamento al guidatore tipico di tutte le BMW. Inizieremo con la presentazione al mercato della BMW iX3 a fine anno, auto derivata dalla Vision X qui esposta oggi che, credetemi, è molto vicina al modello definitivo.

Con la BMW iX3, che vedrete in anteprima mondiale al prossimo IAA di Monaco di Baviera a settembre, renderemo evidente quello che il nostro CEO Oliver Zipse ha definito uno dei momenti più importanti della storia dell'azienda e una pietra miliare per il mondo automotive, attraverso il quale stiamo creando il nuovo livello del “Piacere di guidare”. Ma non ci fermeremo a due modelli.

Infatti, introdurremo sul mercato sei nuove auto elettriche in 24 mesi.

Ma sempre all’interno della nostra strategia di apertura tecnologica e di innovazione, che mira a offrire risposte su misura per i clienti delle diverse regioni del mondo attraverso motori a combustione super efficienti, ibridi plug-in e automobili elettriche appunto, saranno complessivamente 40 i modelli nuovi o rinnovati entro il 2027.

Nessun altro produttore di automobili ha attualmente un progetto orientato al futuro e pronto per il mercato paragonabile. E i risultati si vedono già oggi.

Parlando di elettrificazione, l’aumento di oltre il 32% delle vendite di BEV nei primi tre mesi del 2025 sottolinea il forte richiamo delle nostre auto elettriche. Soprattutto, l’elevata domanda in Europa ha alimentato questa crescita. La mobilità elettrica “made by BMW” sta conquistando sempre più successo anche negli Stati Uniti, con vendite in crescita di oltre il 23%. Quasi un veicolo su cinque venduto dal BMW Group è oggi completamente elettrico.

La quota complessiva di veicoli elettrificati – ossia auto puramente elettriche più ibride plug-in – supera ora il 25%.

Questi risultati sono particolarmente importanti per rispettare gli obiettivi europei di CO₂. Nel 2024, il BMW Group ha pienamente centrato il target europeo di emissioni di flotta. Anzi, secondo i calcoli interni, per la prima volta abbiamo fatto registrare valori inferiori ai 100 grammi per chilometro nel ciclo WLTP, al di sotto del nostro parametro di riferimento. E siamo fiduciosi di rispettarli anche quest’anno.

Prima di chiudere questo mio intervento consentitemi un doveroso riferimento ai risultati di mercato in questi primi 4 mesi del 2025 in Italia.

Abbiamo venduto 31.185 automobili dei marchi BMW e MINI in crescita del 4,3% rispetto all’anno precedente. Il solo brand BMW ha raggiunto le 26.178 unità (+4,8%) confermando la leadership nel segmento premium con una quota del 29,9%. MINI con 5.007 unità cresce dell’1,4% con un costante consolidamento nel nuovo modello di vendita, la piena esplorazione della nuova gamma e un buon consenso per le motorizzazioni elettriche. Le vendite di auto elettriche a livello di Gruppo hanno raggiunto le 2.233 unità con un +54,3% e BMW si è confermata leader rispetto ai competitor tradizionali. BMW Motorrad sta confermando il primato nel mercato premium e nei segmenti di riferimento con il nuovo GS grande protagonista.

Questi risultati stanno confermando le performance raggiunte nel 2024 e di questo vorrei ringraziare, oltre il Team BMW Italia, la nostra rete di partner, fatta di 35 imprenditori che rappresentano un’eccellenza nel nostro paese. Con loro condividiamo strategie e postura di mercato per esprimere non solo i risultati quantitativi, ma anche profittabilità del business e una relazione straordinaria come certificato due giorni fa dal premio Dealer STAT che ho avuto il piacere di ritirare a Verona in occasione del consueto Automotive Dealer Day di Quintegia: BMW è stato il brand n.1 per i concessionari italiani.