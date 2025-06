Di Silvestre (Bmw Italia): «Rispetteremo i target emissioni anche quest'anno»

«La strada verso la decarbonizzazione non passa attraverso una sola soluzione». Lo afferma l'amministratore delegato di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre, nella tappa a Roma del Tour d'Europe per sensibilizzare sul ruolo dei biocarburanti per la decarbonizzazione. «Nel 2024 abbiamo raggiunto, con questo approccio, il target di CO2 che è stato dato dall'Unione europea», aggiunge Di Silvestre e «siamo confidenti di raggiunge i 93 grammi per km nel 2025 senza ricorrere alla possibilità di spalmare le emissioni su tre anni, quindi vuol dire che questo è un percorso virtuoso che può funzionare».

«Stiamo per lanciare - dice Di Silvestre - una nuova piattaforma di automobili elettriche, saranno sei auto elettriche in rapida successione nei prossimi 24 mesi ma sempre nei prossimi 24 mesi lanceremo 40 modelli nuovi complessivamente o rinnovati in tutte le forme di tecnologia. Andiamo avanti non solo dal punto di vista dell'elettrificazione ma anche nel rendere più efficienti le nostre motorizzazioni benzina, diesel, plugin hybrid e poi c'è l'idrogeno elettrico».