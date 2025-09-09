Diesel, anche in Veneto slitta all'1 ottobre 2026 il blocco circolazione degli Euro 5

In Veneto slitta al primo ottobre 2026 il temuto blocco della circolazione dei veicoli commerciali e delle autovetture ad alimentazione diesel di categoria Euro 5, come inizialmente previsto dalle normative in vigore. Lo prevede una delibera della Giunta regionale del Veneto, approvata su proposta dell'Assessore all'Ambiente Giampaolo Bottacin, in recepimento di quanto disposto dalla legge nazionale nr. 105 del 18 luglio 2025. La limitazione era prevista nei Comuni e negli agglomerati con popolazione superiore ai centomila abitanti. «Visto il trascurabile impatto degli euro 5 diesel nel complesso delle emissioni in atmosfera - fa notare Bottacin - le Regioni hanno interloquito con il Ministro Pichetto Fratin per evitare il blocco di queste auto che, tra l'altro, sono piuttosto recenti. A seguito di questa interlocuzione costruttiva, il Ministro, che ringrazio, ha predisposto la modifica normativa statale che bloccava dal primo ottobre 2025 tali veicoli. Ho quindi proposto alla giunta una delibera che evita il blocco, anche per andare incontro a quei cittadini che non hanno la possibilita di cambiare l'auto».