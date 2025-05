Dieselgate: 4 ex manager Volkswagen dichiarati colpevoli di truffa. In sospeso ancora il giudizio sull'ex presidente Winterkorn

Il Tribunale di Braunschweig ha condannato quattro dirigenti della Volkswagen per gli illeciti nel cosiddetto scandalo del diesel. La pena più alta, quattro anni e mezzo di carcere, è stata assegnata a Jens Hadler, l'ex capo della sezione dedicata allo sviluppo del motore a diesel. Due anni e sette mesi sono stati assegnati invece a Hanno Jelden, ex capo della divisione della tecnologia di guida. Per altri due manager, tra i quali Hanz-Jakob Neußer, che sedeva nella direzione dell'azienda, e D., a capo di un'altra sezione, le pene sono più lievi, il tribunale ha anche escluso la carcerazione. Il tribunale ha ritenuto provato che gli imputati fossero a conoscenza delle manipolazioni dei motori diesel in corso da anni. Si tratta di interventi sui valori delle emissioni delle automobili per soddisfare artificiosamente i livelli richieste dalle normative statali.

In questo modo i motori rispettavano i limiti solo durante le prove e i test, ma in realtà emettevano gas molto più tossici. Si tratta di uno dei processi più lunghi nella storia della Repubblica federale, durato quasi quattro anni, e che tuttavia non rappresenta l'ultima parola, è infatti ammesso l'appello. Sempre al Tribunale di Braunschweig sono ancora aperte quattro cause contro trentuno manager della Volkswagen, tra i quali Martin Winterkorn, l'ex presidente del consiglio di amministrazione, che originariamente era coinvolto anche in questo processo, ma la sua posizione è stata stralciata nel 2021 per motivi di salute. Martin Winterkorn ha compiuto 78 anni qualche giorno fa ed è ancora da stabilire se e quando riprenderà il processo contro di lui.