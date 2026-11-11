Dl bollo auto: via libera definitivo dell'Aula del Senato. Esenzione per le autovetture con una potenza inferiore a 80 chilowatt

L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, per alzata di mano, il Dl con misure per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Il provvedimento, approvato nel testo arrivato dalla Camera, doveva essere convertito in legge entro il 16 novembre.

Nel decreto legge si dispone per il 2027 l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le autovetture che non abbiano una potenza superiore a 80 chilowatt, limitatamente a un solo veicolo per persona fisica, e per i motocicli e i ciclomotori solamente ai soggetti che non beneficiano dell’esenzione per un’autovettura.

Il provvedimento contiene anche le ultime riduzioni di accise applicate al gasolio e al biodiesel scadute, complessivamente, il 5 ottobre scorso. Sono state invece abrogate, con effetto dal 24 ottobre perché ricomprese nel successivo Dl varato 'ad hoc', le misure di sostegno riservate al comparto dell'autostrasporto. Stessa sorte per l'intervento di rinvio a fine anno dell'applicazione della tassa sui minipacchi.

Il provvedimento interviene invece sul riparto delle risorse per i Comuni di frontiera nelle zone di confine italo-elvetiche, e rifinanzia il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio con 288 milioni per l’esercizio finanziario 2026. Vengono infine trasferiti 150 milioni alla Fondazione Milano-Cortina 2026, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio, fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati.