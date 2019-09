Rottamazione auto con “buono mobilità” da 1.500 euro per acquisto abbonamenti trasporti pubblici o car sharing

ROMA - Arriva subito, già da quest’anno, una nuova rottamazione delle vecchie auto, fino ai modelli Euro 4) in cambio dell’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico o a servizi di sharing mobility. La nuova bozza del decreto Clima prevede un “buono mobilità” pari a 1.500 euro (meno dei 2.000 previsti in precedenza), ma stanzia già 5 milioni per il 2019. La norma dura tre anni e viene finanziata con 100 milioni nel 2020 e altrettanto nel 2021. La misura vale solo per i Comuni sotto procedura d’infrazione Ue per smog. «È istituito, presso il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il ‘Fondo buono mobilità’ pari ad euro 5 milioni per il 2019 ed euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021» per un totale di 205 mln di euro. È quanto prevede l’articolo 3 della nuova bozza del decreto clima.

Nella nuova versione del dl si riduce il bonus rottamazione, che nella prima bozza circolata era pari a 2.000 euro da utilizzare entro i successivi 5 anni. Adesso, invece, ai residenti nei comuni interessati dalla procedura di infrazione europea per la non ottemperanza dell’Italia alle norme sulla qualità dell’aria, «che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 4 è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse, un ‘buono mobilità’ pari ad euro 1.500 per essere utilizzato, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di un convivente, di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e di altri servizi ad esso integrativi nonché per l’abbonamento a servizi di sharing mobility con veicoli elettrici o a emissioni ridotte» si legge nella bozza aggiornata al 25 settembre.

Il ‘buono mobilità’ «non costituisce reddito imponibile del beneficiario». Trasporto scolastico sostenibile. «Al fine di limitare le emissioni inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria la quota di risorse di competenza per il 2019 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata, nei limiti di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a finanziare progetti per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia e per gli alunni del primo ciclo di istruzione comunali e statali con mezzi di trasporto non inferiori a Euro 6».