Döllner (Audi): «Discutiamo della cessione della Ducati. Impegnati in una gestione del portafoglio responsabile»

Volkswagen sta valutando la cessione del produttore di moto Ducati, nell'ambito di una profonda riorganizzazione del vasto portafoglio della casa automobilistica tedesca. Lo afferma l'amministratore delegato di Audi (controllata Volkswagen che a sua volta controlla Ducati, ndr), Gernot Döllner. «All'interno del gruppo Volkswagen siamo impegnati in una gestione del portafoglio rigorosa e responsabile», ha affermato Döllner in un'intervista ripresa da Bloomberg, aggiungendo che «parte del processo di valutazione è discutere anche di Ducati, ma non è stato ancora deciso nulla».

Secondo le valutazioni degli analisti citate da Bloomberg l'azienda bolognese potrebbe avere un valore di circa 1,25 miliardi. Il marchio italiano rientra tra le 600 attività del gruppo Volkswagen, su un totale di 2.000, attualmente sotto esame. La scorsa settimana, il consiglio di sorveglianza del gruppo tedesco ha approvato un piano di ristrutturazione che prevede la riduzione di circa un terzo del portafoglio di attività e partecipazioni. Audi ha acquisito Ducati nel 2012 e aveva già valutato la vendita dello storico marchio nel 2017, per poi abbandonare il progetto.