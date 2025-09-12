Döllner (Audi): «Elettrico tecnologia migliore, un errore puntare ancora su Ice»
«Non conosco alcuna tecnologia migliore dell'auto elettrica per promuovere la riduzione delle emissioni di CO2 e dei trasporti nei prossimi anni». Così in una intervista al settimanale tedesco 'Wirtschaftswoche' l'amministratore delegato di Audi, Gernot Döllner, ha bocciato la riapertura del dibattito sul divieto dei motori a combustione interna in tutta l'Unione Europea (UE) a partire dal 2035. Il manager di Audi ha criticato il fatto che si continui a discutere su come mantenere il motore 'tradizionale' nei modelli futuri: «Questo è controproducente e turba per i clienti».
Le parole di Döllner cadono in un momento in cui , in occasione della fiera internazionale dell'automobile IAA Mobility, in corso a Monaco di Baviera, diversi politici e l'Associazione tedesca dell'industria automobilistica (VDA) hanno invocato la revoca del proposto divieto sui motori a combustione interna e la flessibilizzazione delle normative europee sugli obiettivi di emissioni di CO2 nell'industria automobilistica.