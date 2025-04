Dongfeng e Changan in trattativa per la fusione. Nascerebbe il più grande gruppo cinese di auto da circa 5 milioni di veicoli

Trattative in corso tra i due gruppi cinesi Dongfeng Motor e Changan Automobile per una possibile fusione. A sostenerlo è il 'New York Times' sottolineando che «due delle maggiori case automobilistiche statali cinesi», che insieme rappresentano una produzione di circa 5 milioni dei veicoli, «sono in fase avanzata di discussione per una fusione, in un accordo che creerebbe un formidabile produttore di auto e veicoli militari, ma che potrebbe anche creare problemi ai loro partner americani e giapponesi». Sebbene poco conosciute al di fuori della Cina, ciascuna azienda produce un numero di auto per i propri marchi e attraverso joint venture leggermente superiore a quello di case automobilistiche globali come Mercedes-Benz o Bmw. Dongfeng e Changan producono insieme circa cinque milioni di auto all'anno - più di Ford Motor e quasi quanto General Motors o Stellantis, il colosso che possiede Fiat, Chrysler e Peugeot.

Una fusione tra Dongfeng e Changan, sottolinea il quotidiano Usa, «rappresenterebbe un consolidamento significativo del mercato automobilistico cinese, il più grande al mondo, e un altro segno del rapido passaggio del Paese ai veicoli elettrici. Entrambe le aziende hanno una capacità produttiva di auto a benzina notevolmente superiore alle loro necessità". La speranza di Pechino "è che la società combinata sia in grado di chiudere le fabbriche in eccesso per le auto a benzina e di avere più successo nelle auto elettriche.Il governo nazionale cinese detiene quote di controllo di Dongfeng e Changan.

Dongfeng è un fornitore leader di veicoli militari per l'Esercito Popolare di Liberazione e Changan è una filiale di un appaltatore militare cinese, il che potrebbe attirare l'attenzione indesiderata dell'amministrazione Trump su un nuovo e più grande fornitore militare e sui suoi partner di joint venture». Changan, con sede a Chongqing, infatti, "è il principale partner di Ford nel mercato automobilistico cinese da oltre 20 anni. Dongfeng, con sede a Wuhan, è da tempo il principale partner cinese di Nissan Motor e uno dei due principali partner di Honda Motor in Cina». In un settore in cui le fabbriche devono operare al 60-80% della capacità per ottenere un profitto, l'anno scorso le fabbriche di Dongfeng hanno funzionato al 48% e quelle di Changan al 47%, secondo AlixPartners, una società di consulenza globale.

Se così fosse il nuovo Gruppo nato dall'unione di Dongfeng e Changan potrebbe toccare i circa 5 milioni di unità vendute, diventando il primo Gruppo automobilistico cinese superando BYD, a quota 4,27 nel 2024.