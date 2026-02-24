Dongfeng Motor sceglie Santander Bank come partner finanziario della propria rete di concessionari e clientela

Dongfeng Motor Italia annuncia di aver scelto Santander Consumer Bank S.p.A. come proprio partner finanziario ufficiale a supporto delle attivita di credito destinate alla propria rete di concessionari e alla clientela, alla quale offrirà formule dedicate di finanziamento per l'acquisto delle auto e dei veicoli commerciali Dongfeng. Questa collaborazione rappresenta un ulteriore sviluppo significativo nel percorso di sostegno delle attivita della rete di concessionari, che si sta confermando come sempre piu solida, efficiente e allineata agli standard qualitativi premium dei propri brand Dongfeng, Voyah e MHero.

«La firma di questo nuovo accordo», afferma Simona Cipollina, Ceo e General Manager di Santander Italia, «rafforza il nostro posizionamento nel mondo automotive. Lavorare insieme a partner di primo piano come Dongfeng significa non solo stare al passo con il mercato, ma anche condividere uno degli obiettivi principali: sviluppare soluzioni finanziarie innovative e accessibili, capaci di adattarsi alle diverse esigenze dei clienti e di supportarli nelle scelte di mobilita di oggi e di domani, offrendo loro strumenti flessibili, semplici e in linea con le nuove modalita di accesso alla mobilita».

«La partnership con Santander Consumer Bank», sottolinea Massimiliano Alesi, Chief Operating Officer di Dongfeng Motor Italia, «rafforza ulteriormente la nostra competitivita, consentendoci di supportare efficacemente la rete dei nostri dealer nelle loro attivita e di offrire ai clienti prodotti finanziari dedicati, che rendono ancora piu accessibile e attraente la gamma delle nostre vetture».