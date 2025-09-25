Dongfeng punta a triplicare le vendite in Europa nel 2026. La gamma avrà 17 modelli anche dei brand Voyah e M-Hero

Il marchio cinese Dongfeng punta a crescere in Europa: l'obiettivo è triplicare le vendite nel 2026 passando dalle 25-30.000 di quest'anno a 80.000. In Italia il gruppo prevede di vendere dalle 7.500 alle 9.000 auto. Lo ha spiegato a Torino, durante la presentazione della gamma che da inizio 2026 avrà 17 modelli - dalle citycar ai suv estremi, ma anche monovolumi e furgoni - di tre brand Dongfeng, Voyah e M-Hero. Al Salone di Torino, che si apre domani, porta tre modelli inediti per il mercato europeo: il suv elettrico Vigo, il suv di taglia media Mage L7 e il fuoristrada MHero 817. «Siamo una squadra di 1.200 persone. Abbiamo fiducia nelle nostre capacità, puntiamo a conquistare il mercato europeo. Per noi ci sono vacanza o domeniche lavoriamo sempre, il telefono può squillare in qualunque momento, Ma Siamo maratoneti, non sprinter», ha detto Xie Qian, responsabile Europa di Dongfeng.

«In Italia e in Europa vogliamo diventare quello che già siamo in Cina: leader di mercato. Abbiamo una gamma in grado di soddisfare le esigenze di qualunque clienti per prezzo e alimentazioni», ha detto il coo di Donfeng Italia Massimiliano Alesi. Dongfeng punta sull'elettrico, che in Cina è già al 60%, ma in Europa è penalizzato dai dazi. «La domanda - ha spiegato Xie Qian - è più frammentata per questo ci vuole una strategia diversificata. Il termico (Ice) ha ancora spazio in Italia dove pesa per il 20%, ma anche in Polonia e i paesi dell'Europa dell'est. Per questo abbiamo deciso di introdurlo in gamma. Vediamo anche spazio per le plug-in che è il segmento che sta crescendo di più".