Dongfeng scende in campo: tutte le tecnologie per essere in pole. I Suv Mage Phev e Vigo EV le punte di diamante

TORINO - È sempre più stretto il legame tra Wuhan e Torino. Dongfeng, brand cinese controllato dal governo, si presentò all’Europa un anno fa proprio in margine al Salone Auto. E quest’anno ha rilanciato la sfida, con nuove proposte, un piano di espansione solido e una gamma completa di modelli. «Abbiamo solo 56 anni – ha detto il Ceo Xie Quian – e da appena due anni siamo in Europa, ma stiamo scalando i mercati globali grazie alle nostre tecnologie avanzate e a una elevata qualità percepita. Nel 2024 abbiamo venduto quasi 2,5 milioni di vetture in oltre 100 paesi con i tre marchi Dongfeng, Voyah e M-Hero». Nata nel 1969 per produrre veicoli industriali e militari, Dongfeng oggi è all’avanguardia nella ricerca, con 14.000 specialisti dislocati in Germania e Svezia, oltre che in Cina. Il gruppo offre ogni tipo di tecnologia, dai motori termici tradizionali a quelli ibridi, all’elettrico puro (e perfino l’idrogeno per il futuro). Voyah è il brand destinato ai modelli premium, M-Hero si caratterizza per le soluzioni off-road alimentate a nuova energia.



Alla produzione di auto si affianca quella di veicoli industriali: autocarri, autobus, commerciali, pick-up e mezzi speciali. Nel 2025 il fatturato è stato di 93,294 miliardi di dollari. Per la sfida sul nostro mercato, da maggio è nata Dongfeng Motor Italia, emanazione della Motor Company, guidata da Massimiliano Alesi: «La vera sfida è realizzare in Italia i numeri importanti che ci siamo prefissi, quest’anno da 7.500 a 9.000 vetture vendute, con l’obiettivo di raddoppiarli nel 2026. Stiamo chiudendo accordi con una sessantina di dealer in tutta Italia e investiamo molto nell’assistenza post-vendita per garantire ricambi rapidi. La gamma è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, con un range prezzi da 17 a 100mila euro». Al Salone di Torino il gruppo cinese ha portato un saggio di modelli con i marchi Dongfeng, Voyah e MHero (a propulsione termica, ibrida ed elettrica). Tre le anteprime europee Dongfeng: Mage L7, Suv medio plug-in, il poderoso fuoristrada MHero 817 e Vigo, Suv elettrico compatto, 4,3 metri di lunghezza e autonomia di 470 km che arriverà a metà 2026. Il nome richiama un carattere dinamico e la versatilità del veicolo, sottolineata anche dalle protezioni tipiche da fuoristrada e dai gruppi ottici a forma di boomerang. Il motore sviluppa 163 cv ed è abbinato a una batteria da 52 kWh. Particolarmente spazioso il bagagliaio, con portellone diviso in due sezioni: la ribaltina inferiore si trasforma in panchetta.

Questa Vigo, su cui Dongfend punta parecchio, propone all’interno una ricca strumentazione digitale con display da 8,9” per le informazioni di viaggio (12,8” il display dell’infotainment). Tra le dotazioni di lusso, telecamera a 360° e tetto in vetro panoramico. Dongfeng ha riservato ai primi test drive la vigilia dell’evento torinese, mettendo in strada il Suv Mage in versione plug-in e soprattutto la citycar elettrica Box, con dimensioni compatte e un prezzo competitivo (partendo da un listino di 19.900 euro può scendere fino a 8.900 con l’accesso a tutti gli incentivi governativi). Una vetturetta bella e minimalista, agile con i suoi 4 metri di lunghezza e gradevole da guidare, con un'autonomia che raggiunge i 310 km.