DR Automobiles annuncia lancio di due nuovi brand. Bilancio 2021 super, 8.362 immatricolazioni (+ 140%)

La DR Automobiles Groupe chiude il 2021 con 8.362 immatricolazioni e una crescita del 140% rispetto al 2020 e del 120% rispetto al 2019. I dati sono stati diffusi dall'azienda molisana che annuncia il lancio di due nuovi brand e l'espansione sui mercati europei: "Il 2022 sarà l'anno del lancio di due nuovi marchi di proprietà del gruppo, avranno posizionamenti di mercato completamente diversi rispetto ad EVO e DR. Tutto questo sarà supportato da un incremento degli investimenti e ricadute positive in termini occupazionali: sviluppo e ricerca, industrializzazione, produzione, comunicazione, supporto al network di vendita. In particolare, tali investimenti riguarderanno gli impianti produttivi di Macchia d'Isernia ed il nuovo magazzino ricambi automatizzato, che dall'head-quater rifornirà i centri di assistenza in 24/48 ore".

"Dal secondo semestre del 2022 - annuncia l'azienda - dovrebbe riprendere il progetto di espansione sugli altri principali mercati europei con ulteriori aperture di showroom in Spagna, Francia e Germania, oltre che nei Balcani e nell'Europa dell'est". DR Automobiles Groupe, inoltre, entra anche nel settore del noleggio a lungo termine, finora assente. E, infine, "nuovi modelli andranno ad arricchire la gamma DR e quella EVO, come la DR 6.0 e la DR 7.0, il pick-up EVO e la EVO 7 con novità di prodotto nel segno della transizione ecologica". "DR Automobiles Groupe - conclude la nota - nonostante il delicato momento storico, guarda con fiducia all'anno appena iniziato che porterà verosimilmente un ulteriore incremento della propria quota di mercato".