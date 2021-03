DR Automobiles, un mese in grande crescita: a febbraio +188,37%. Trend costante da settembre 2019

MACCHIA D'ISERNIA - onostante il momento di difficoltà generale del paese e in particolare del mercato automotive, che ha chiuso il 2020 con un -27,92% e registrato un altro segno negativo (- 12,34%) nel mese appena trascorso, DR Automobiles Groupe continua a crescere grazie alle vendite di febbraio dei modelli dei due brand DR ed EVO. Il risultato, + 188,37%, è certamente frutto dell'iniziativa commerciale e della relativa campagna advertising messe in campo nel mese scorso e prorogate anche per marzo, "- CO2 + sicurezza".

Ci sono 1.500 euro di incentivo per chiunque acquisti un nuovo modello DR o EVO rottamando un qualsiasi usato, senza alcun vincolo di proprietà, anzianità e classe di emissioni, quindi con maggiori possibilità di "manovra" rispetto alla rottamazione prevista dagli ecoincentivi statali.

I risultati di febbraio dicono anche che il mercato sta apprezzando particolarmente i nuovi modelli DR F35 e DR 5.0, che hanno guidato l'incremento del mese, rappresentando insieme quasi il 70% delle vendite DR e quasi il 35% del totale delle vendite del gruppo automobilistico, ripartite tra un 55% di DR ed un 45% di EVO.

Due SUV full optional di serie da 4,43 e 4,31 mt. spinti da un motore turbo da 154 CV per DR F35 sia MT che DCT e per DR 5.0 DCT o da un aspirato da 116 CV per la DR5.0 MT. Anche in questo caso le relative campagne advertising degli ultimi mesi, incentrate soprattutto sulla tv generalista, hanno contribuito ad accrescere notevolmente i flussi di potenziali clienti negli showroom italiani e a far conoscere i nuovi prodotti del brand DR.

Nel secondo semestre 2021 è previsto il lancio di nuovi modelli sia per EVO che per DR.