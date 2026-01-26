Dr Group amplia la collaborazione con Chery. Partnership rinnovata incrementa sinergia di oltre 20 anni

Si rafforza la partnership tra il DR Automobiles Groupe e Chery, che hanno siglato un nuovo accordo di cooperazione, a corollario di una collaborazione che procede da oltre venti anni. In base al contratto aggiornato, Chery continuerà a fornire al gruppo DR modelli selezionati che verranno venduti con i marchi DR ed entrambe le società potranno esplorare, in modo autonomo ulteriori opportunità commerciali, anche all'interno del mercato italiano, con rispetto reciproco, trasparenza e leale concorrenza.

Questo porterà Chery ad effettuare un ingresso indipendente sul nostro mercato attraverso un portafoglio di modelli diversi ed una rete dedicata, che andrà realizzata. Prosegue dunque il processo di crescita del DR Automobiles Groupe, una realtà che, nel 2025, ha immatricolato 34.286 veicoli chiudendo un anno da record, a cui hanno contribuito in gran parte i veicoli con alimentazione bi-fuel benzina/GPL, che rappresentano l'80% del totale. Forti di diverse alimentazioni, benzina, diesel, full hybrid, plug-in hybrid e full electric, le vetture del gruppo molisano potranno continuare a contare sull'apporto tecnologico di un produttore globale come Chery, principale esportatore di automobili in Cina per 23 anni consecutivi.