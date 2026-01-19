Dr, il gruppo molisano chiude un 2025 da record: 34.000 veicoli venduti. L'80% dei quali con alimentazione bi-fuel benzina/GPL

Il gruppo Dr chiude un 2025 da record. Il gruppo molisano ha immatricolato 34.286 veicoli, l'80% dei quali con alimentazione bi-fuel benzina/GPL. Tra questi spiccano le performance commerciali della DR 5.0 e della DR 6.0, entrambe presenti nella Top 10 della classifica di vendita relativa alle auto alimentate a GPL nel mercato italiano. Un dato che sottolinea la validità della scelta del gruppo nel puntare, sin dall'inizio, sul sistema Thermohybrid, oltre che sulle alimentazioni benzina, diesel, full hybrid, plug-in hybrid e full electric. Il fatturato cumulato di tutte le aziende del gruppo ha fatto registrare la cifra record di 1,3 miliardi di euro nel 2025, questo valore è frutto della presenza ventennale sul mercato e di una crescita che ha portato il DR Automobiles Groupe a gestire 6 brand, che rispondono ai nomi di EVO, DR, Sportequipe, Tiger, ICH-X e Birba, per un totale di 23 carline.

Un processo di sviluppo che, nel 2025, ha interessato l'omologazione Euro 7 ed ha rivoluzionato il post-vendita attraverso un management completamente nuovo ed un nuovo sistema operativo per la gestione dei ricambi. Inoltre, nell'anno appena trascorso è stato realizzato un nuovo impianto automatizzato, che va ad affiancarsi a quello preesistente, inaugurato due anni fa. Oltre ai 412 dealer ed ai 421 centri di assistenza in Italia, nel 2026 il gruppo arriverà su nuovi mercati esteri come il Belgio, la Francia e la Germania, dopo essere già approdato in Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.