Draghi, produttori auto chiedono di tardare obiettivi perchè mancano investimenti

La richiesta dei produttori delle societa' automobilistiche di «ritardare gli obiettivi, che loro stessi avevano approvato nasce dal fatto che ci si aspettava investimenti, ad esempio in batterie, ricariche e colonnine, che poi non ci sono stati. Siamo in forte ritardo su questi aspetti». Lo ha detto l'ex premier ed ex presidente della Banca centrale europea (Bce), Mario Draghi, in occasione del convegno «Sviluppo economico e competitivita': il ruolo dei centri di innovazione», in corso a Bergamo. «L'intero sistema di politiche economiche, giuridiche e climatiche deve essere allineato», ha sottolineato.