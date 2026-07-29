Drivalia, finanziamento Bei da 48 mln per sviluppare mobilità elettrica in Italia e Finlandia

La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Drivalia, società del gruppo Crédit Agricole Auto Bank (Caab), hanno siglato un accordo di finanziamento da 48 milioni di euro a sostegno dello sviluppo della mobilità elettrica in Italia e in Finlandia. "L’adozione della mobilità elettrica è una componente essenziale della transizione energetica in Europa. Con questa operazione, la Bei sostiene un progetto che accelera la diffusione di veicoli a zero emissioni in due mercati con dinamiche molto diverse", ha detto Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei. Le risorse messe a disposizione dalla Bei consentiranno a Drivalia di mettere in circolazione circa 2.900 nuovi veicoli elettrici a batteria, destinati ad aziende e liberi professionisti nei due Paesi attraverso contratti di noleggio a lungo termine.

Secondo le stime della Bei, il progetto consentirà di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di circa 3.000 tonnellate di Co2 all’anno rispetto a una flotta analoga composta da veicoli convenzionali con motore a combustione interna. L’investimento si inserisce nell’ampliamento dell’offerta della società, presente in 16 Paesi europei con una flotta di circa 216.000 veicoli. "Siamo orgogliosi di questo accordo con la BEI, che rappresenta un tassello importante nel nostro percorso verso una mobilità democratica e a impatto zero. Grazie a questo finanziamento, potremo accelerare ulteriormente l’elettrificazione delle flotte aziendali in Italia e in Finlandia", ha sottolineato Roberto Sportiello, Ceo di Drivalia.