Drivalia rinnova il parco del suo car sharing elettrico: fino a 650 nuovi veicoli in flotta

Drivalia accelera sulla mobilita condivisa e sostenibile: la societa di mobilità del Gruppo CA Auto Bank rilancia il suo impegno nel car sharing elettrico con un ambizioso piano di rinnovo dell'intera flotta di E+Share Drivalia. Sono già operative a Torino e Roma le nuove Fiat 500 elettriche, mentre il rinnovo è in fase di completamento a Milano. In totale, il piano prevede l'introduzione di fino a 650 vetture, disponibili in modalita free floating (a flusso libero, senza vincoli di parcheggio). Il rinnovo della flotta elettrica di E+Share Drivalia, si legge in una nota, «porta in strada auto di ultima generazione, dotate delle più recenti tecnologie per l'ottimizzazione dell'autonomia e della sicurezza. Un'alternativa smart ed ecologica all'auto di proprietà, ideale per muoversi nei centri urbani e accedere alle zone a basse emissioni».

Le nuove auto presentano inoltre un look completamente rinnovato: la nuova livrea rende le vetture ancora piu riconoscibili e accattivanti. Il restyling rafforza l'immagine aziendale e facilita l'individuazione delle auto disponibili, rendendo l'accesso al servizio piu immediato. Guardando al futuro, Drivalia prevede nei prossimi mesi un ulteriore ampliamento della propria flotta E+Share. Questo potenziamento, prosegue la nota, «permetterà di rispondere in maniera ancora più efficace alla crescente domanda di mobilità condivisa, migliorando la capillarità e la qualità del servizio. Con questo investimento strategico, Drivalia conferma il proprio ruolo di pioniere nella mobilità elettrica e condivisa, promuovendo un modello di trasporto flessibile e sostenibile e contribuendo attivamente alla trasformazione della mobilità urbana».