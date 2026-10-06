Drivalia: Simone Lo Piccolo nuovo Country Manager Italia. Subentra a Pasquale Piccolino

Simone Lo Piccolo è stato nominato Country Manager di Drivalia Italia, subentrando a Pasquale Piccolino. La società di noleggio e mobilità di CA Auto Bank intende così consolidare la sua presenza sul mercato italiano e accelerare lo sviluppo strategico a livello europeo. Lo Piccolo, sotto la guida di Roberto Sportiello, Ceo di Drivalia, e di Federico Berra, Country Manager di CA Auto Bank Italia, è chiamato a guidare lo sviluppo dell’azienda sul mercato nazionale, supervisionandone l’offerta di mobilità integrata e consolidando ulteriormente il posizionamento del brand. In parallelo, Drivalia rafforza l’Headquarter europeo con tre nuove nomine, sotto la guida di Sportiello.

A Pasquale Piccolino sono affidati due dipartimenti strategici: Fleet Procurement & Supply Chain, con l’obiettivo di ottimizzare flotta, processi di approvvigionamento e costi; e Network Development & Electrification, per la gestione dei Drivalia Mobility Stores e dello sviluppo dell’elettrificazione in Europa. Cyril Châtelet, già responsabile Sales, assume la guida della nuova struttura Sales & Marketing. Infine, a Gwénaël Cevaër è affidata la direzione delle Fleet Operations, per guidare lo sviluppo strategico della gestione della flotta in Europa e accelerare la crescita del noleggio a lungo termine in tutti i mercati, mantenendo al contempo il ruolo di responsabile del dipartimento Business Process & Transformation.

Parallelamente, Crédit Agricole Auto Bank ha avviato una ridefinizione strategica della propria filiale italiana. Alberto Merchiori è stato nominato Deputy Country Manager per l’Italia e assume contestualmente la responsabilità del nuovo dipartimento Sales & Marketing. Nel suo nuovo ruolo, Merchiori riporterà a Federico Berra, responsabile di CA Auto Bank Italia, e lo affiancherà nella gestione e nello sviluppo del business e delle attività operative, con il compito di raggiungere gli obiettivi commerciali della società. All’interno del nuovo dipartimento Sales & Marketing, assume la guida dell’area Sales Retail subentrando a Simone Lo Piccolo, appunto nuovo Country Manager Italia di Drivalia. La guida dell’area Marketing, invece, viene confermata a Laura Gastaldo. "Unire le forze di Sales e Marketing in un’unica visione strategica sarà un elemento fondamentale per raggiungere i nostri target commerciali", ha detto Merchiori.