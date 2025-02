Driverso rivoluziona la mobilità di lusso e prosegue la crescita con l’espansione a Dubai

Driverso accelera la sua corsa nel settore del noleggio di auto di lusso, confermandosi leader in Europa e puntando a nuove frontiere internazionali. Il 2025 si prospetta come un anno di svolta per l’azienda, che ha annunciato la sua prima espansione fuori dal continente europeo con l’ingresso nel mercato di Dubai. Un passo strategico che segna un’evoluzione importante per il brand e che mira a consolidarne la posizione tra i player globali della mobilità premium.

Nata con l’idea di rivoluzionare il noleggio di auto di lusso, Driverso ha sviluppato un servizio su misura, pensato per una clientela esigente alla ricerca di eccellenza e comfort. La piattaforma rappresenta un vero e proprio “garage on demand”, offrendo una selezione esclusiva di vetture di marchi iconici come Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Porsche e Mercedes-Benz. Il valore aggiunto sta nell’attenzione al dettaglio e nella personalizzazione dell’esperienza: ogni cliente può scegliere l’auto desiderata e riceverla ovunque voglia, con un servizio di consegna impeccabile in aeroporti, hotel di lusso, ville private e altre location prestigiose.

La crescita di Driverso è stata costante negli ultimi anni, con un incremento del fatturato che nel 2024 ha superato i 4 milioni di Euro registrando un aumento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. Il mercato italiano si conferma il più solido, seguito da Germania, Francia e Spagna, con quest’ultima che ha registrato una crescita notevole durante la stagione estiva. Le preferenze della clientela evidenziano un trend chiaro: la domanda si concentra su modelli esclusivi come la Mercedes-Benz G63 AMG, la Range Rover, la Porsche 911 senza contare le numerose Ferrari e Lamborghini, a dimostrazione di un interesse sempre vivo per un’esperienza di guida unica.

L’espansione a Dubai rappresenta il primo passo di un piano di crescita internazionale più ampio. Il Medio Oriente è un mercato strategico per il segmento delle auto di lusso, grazie alla presenza di una clientela alto spendente e a una cultura che valorizza il prestigio dei brand automobilistici premium. L’obiettivo di Driverso è ambizioso: replicare il successo ottenuto in Europa e raddoppiare il volume d’affari puntando a raggiungere gli 8 milioni di euro nel 2025.

Parallelamente all’espansione geografica, Driverso continua a investire nell’innovazione tecnologica e nelle partnership strategiche. Un esempio significativo è l’accordo stretto con compagnie di jet privati, che consente ai clienti del settore dell’aviazione di accedere direttamente alla flotta Driverso tramite un sistema White Label ampliando, così, l’opportunità di business nel mercato B2B. Inoltre, la partecipazione all’ILTM di Cannes nel 2024 ha permesso di stringere nuove collaborazioni con tour operator e operatori del turismo di lusso ampliando, di conseguenza, ulteriormente il network e le opportunità di business.

L’azienda guarda al futuro con un focus sempre più deciso sulla user experience e sulla digitalizzazione. Come dichiarato dal CEO Luca Falasca: «Il 2025 sarà un anno chiave per Driverso, non solo per l’ingresso a Dubai, ma anche per gli investimenti che stiamo destinando all’innovazione tecnologica e al miglioramento della user experience. Abbiamo allocato un budget importante per lo sviluppo della piattaforma, con l’obiettivo di renderla ancora più performante e intuitiva, mantenendo sempre un focus prioritario sulla qualità del servizio, che per noi è tanto importante quanto il livello delle auto che offriamo. Inoltre, stiamo lavorando a un restyling del sito web che migliorerà sia l’estetica che l’esperienza di utilizzo, per offrire ai nostri clienti un servizio sempre più esclusivo e immediato».

Con un modello di business innovativo e una chiara visione strategica, Driverso si appresta a rafforzare ulteriormente la sua leadership nel settore della mobilità premium. L’espansione internazionale e gli investimenti tecnologici rappresentano le basi per un futuro di successo, in cui il lusso su quattro ruote diventa sempre più accessibile a chi desidera un’esperienza esclusiva e senza compromessi.