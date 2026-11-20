Non basta trovarsi nel cuore della Motor Valley per garantirsi il successo sui mercati internazionali: la vera differenza la fanno gli investimenti continui in innovazione e una rigida disciplina finanziaria. È questa la ricetta illustrata da Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati Motor Holding, intervenendo a Bologna all'incontro "Automotive Made in Italy e Motor Valley" promosso dal Comitato Leonardo.

«La ricetta di Ducati funziona e non è basata solo sul fatto di essere nella Motor Valley. Questa azienda investe in ricerca e sviluppo oltre il 10% del fatturato, il che fa sì che possiamo realizzare oggetti come la Superleggera e che tutte le altre moto siano degli oggetti tecnicamente molto sofisticati», ha spiegato il numero uno della casa di Borgo Panigale. A testimonianza del valore di questo approccio, Domenicali ha citato proprio la Superleggera, modello in edizione limitata a 500 esemplari dal listino di 150.000 euro, andato «completamente sold out» grazie a soluzioni tecniche uniche al mondo.

Qualità ed efficienza per affrontare la sfida globale. Nel suo intervento, l'amministratore delegato ha rivendicato il percorso di crescita compiuto dall'azienda negli ultimi anni sul fronte dell'eccellenza costruttiva: «Oggi abbiamo una realtà che produce la miglior qualità fra tutti i costruttori in Europa, ma non era assolutamente così. È stato il frutto di lavoro, ricerca, determinazione e impegno. La qualità è una cosa che non sempre fa notizia, ma che è estremamente importante».

Accanto alla spinta tecnologica, secondo Domenicali resta tuttavia imprescindibile mantenere una «grandissima attenzione all'efficienza della macchina». In un contesto competitivo globale definito «molto complesso», per Ducati restano infatti centrali «il controllo dei costi, il controllo del capitale circolante e il controllo degli investimenti».