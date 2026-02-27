Ducati ha una nuova sede a Roma: 1.500 metri quadrati di motori e passione

Fiocco rosso nella Città Eterna. Ducati ha inaugurato il suo nuovo showroom in via Salaria. Più di un semplice concessionario, quello aperto a Roma è un simbolo della presenza nella Capitale del marchio di Borgo Panigale. A raccontarlo è Luca Nanni, Direttore della filiale Ducati Roma, ripercorrendo le tappe di un progetto che affonda le radici da più di dieci anni. «Noi siamo nati nel 2013, sulle spoglie del vecchio concessionario» ha spiegato Nanni, ricordando i due anni di transizione prima che Ducati decidesse di investire direttamente su Roma creando la vera filiale diretta capitolina.

La sede attuale, appena inaugurata a Roma Nord, rappresenta un ulteriore passo avanti. «Ci siamo spostati in via Salaria che tra l’altro è una zona dove sono numerosissimi i concessionari automotive» ha raccontato Nanni, sottolineando come l’area stia diventando un autentico polo dei motori. La struttura si sviluppa su 1.500 metri quadrati distribuiti su due piani ed è stata progettata per offrire «il massimo della passione e dell’esperienza Ducati». Non solo esposizione, dunque, ma un ambiente pensato per far vivere il brand a 360 gradi.

Essendo la filiale della Capitale, il ruolo non è soltanto commerciale. «Ducati Roma, vista la sua importanza e il suo blasone, non ha solo un compito puramente commerciale ma è anche quello di presidio del territorio e diffondere la percezione e l’immagine di Ducati in tutta l’Italia. Questo è un ruolo che ci riempie d’orgoglio» ha aggiunto Nanni.

Un compito che si traduce in eventi, iniziative e in una costante attenzione alla community, che nella provincia conta circa 5.000 motociclisti suddivisi in tre Ducati Official Club: Ducati Club Roma, Desmo Empire e Ducati Appia. «Sono loro che poi danno vita, una volta che un cliente ha comprato la moto, all’utilizzo e all’esperienza giorno per giorno della motocicletta» ha sottolineato il direttore.

Grande attenzione è stata riservata anche ai dettagli architettonici e all’identità visiva. «Si è comunque cercato di mantenere un filo conduttore con il design di Ducati – ha raccontato Nanni, citando anche un aneddoto legato anche all’Amministratore Delegato Claudio Domenicali e alla cura quasi maniacale per ogni aspetto della struttura, bagni compresi, realizzati in linea con quelli di Borgo Panigale. «Sono dei bagni premium, proprio perché oggi noi ci siamo spostati nell’upper premium» afferma, evidenziando come l’obiettivo sia rendere Ducati «il brand più desiderabile delle due ruote».

Lo showroom prevede al piano terra l’intera gamma del nuovo, mentre il primo piano è dedicato al programma Ducati Approved con le moto d’occasione certificate. A completare l’offerta c’è l’area tecnica con sette ponti e tecnici specializzati, oltre allo spazio per accessori e abbigliamento. La filiale conta 21 dipendenti diretti, a cui si aggiunge un indotto significativo sul territorio. «Di questo ne andiamo molto fieri» conclude Nanni, consapevole che Ducati Roma non è soltanto un concessionario, ma un punto di incontro per tutta la comunità dei ducatisti capitolini e della provincia.