Ducati, Mimit autorizza accordo di sviluppo (con contributo di 33,5 milioni di euro). Da azienda investimento per 121 mln

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha autorizzato Invitalia alla sottoscrizione di un Accordo di sviluppo proposto da Ducati per un programma di investimento industriale del valore complessivo di 121 milioni di euro. L'iniziativa, spiega una nota del Mimit, è finalizzata a consolidare la competitività globale dell'azienda nel lungo periodo, confermando il ruolo dell’Azienda come protagonista nel panorama motociclistico internazionale e contribuendo alla creazione di valore per il territorio, la Motor Valley e per l’intera filiera industriale italiana. Il programma industriale, denominato "Ducati Raise the Bar", prevede un importante piano di investimento tecnologico e industriale da parte della Casa di Borgo Panigale, con focus sullo sviluppo di competenze specializzate.

Al centro del progetto vi sono attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per un valore superiore a 99 milioni di euro, finalizzate all’ampliamento della gamma prodotti con l’introduzione di tecnologie innovative e sostenibili e all’evoluzione dei processi produttivi. L'iniziativa beneficerà del sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso agevolazioni a fondo perduto pari a 33,5 milioni di euro, destinate alle attività di ricerca e sviluppo. L'intervento riconosce il valore strategico del progetto per l'Emilia-Romagna, cuore della Motor Valley, e il suo contributo allo sviluppo di competenze tecnologiche avanzate, all'innovazione del settore motociclistico e alla crescita di competenze specializzate in Italia.