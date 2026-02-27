Ducati, nuovo showroom a Roma con la seconda generazione della DesertX

Ducati rafforza la propria presenza nella Capitale con l'apertura della nuova sede di Roma in via Salaria 1350, che prende il posto della storica concessionaria di via del Foro Italico. Una struttura più ampia e moderna, sviluppata su una superficie complessiva di 1.450 metri quadrati distribuiti su due livelli, pensata per accogliere la community romana in uno spazio completamente rinnovato e gestito direttamente dalla casa madre. All'interno trovano spazio l'intera gamma Ducati e Scrambler, un'area dedicata all'abbigliamento tecnico e alla collezione lifestyle, oltre agli accessori ufficiali.

Lo showroom integra anche l'officina, con l'obiettivo di offrire un'esperienza completa che accompagna il cliente dalla scelta della moto fino all'assistenza post-vendita, in un contesto coerente con i valori del marchio, tra stile, performance e cura del dettaglio. Il taglio del nastro alla presenza dell'amministratore delegato Claudio Domenicali, del vice president Global Sales & After Sales Francesco Milicia e del direttore della filiale Ducati Roma Luca Nanni, insieme a rappresentanti istituzionali. Alla serata hanno partecipato anche Nicolò Bulega, reduce dalla tripletta nel round inaugurale del Mondiale Superbike 2026, e Tony Cairoli, pluricampione del mondo di motocross e protagonista del progetto Ducati MX.

Durante l'evento è stata svelata in anteprima la nuova Ducati DesertX, seconda generazione della moto che ha segnato l'ingresso della casa di Borgo Panigale nel fuoristrada più impegnativo, confermando il cerchio anteriore da 21 pollici come elemento distintivo della vocazione off-road. Il nuovo store di Via Salaria si affianca alla concessionaria Ducati di Largo Oreste Giorgi, a pochi passi dal Vaticano, consolidando la rete del marchio nella città di Roma.