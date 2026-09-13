Ducati, Orsini: «Lavoriamo su dossier, spero si possa riportarla a casa nel caso Volkswagen venda»

Sul dossier Ducati "stiamo lavorando. Stiamo facendo di tutto per tenere tutte le imprese in Italia, partendo dall'ex Ilva, quindi figuriamoci". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, rispondendo a chi gli chiedeva cosa pensasse di una possibile cordata di imprenditori italiani qualora Ducati uscisse dal gruppo Volkswagen. Da qualche tempo circolano indiscrezioni sulla possibilità di una "valorizzazione" della casa motociclistica, controllata da Volkswagen tramite Audi, nell'ambito del piano di ristrutturazione del gruppo dell'auto tedesco. Parlando a margine dell'assemblea pubblica di Confindustria Emilia, che apre la tredicesima edizione di Farete, la due giorni di networking dedicata alle imprese promossa e organizzata dall'associazione e in corso a Bologna.

"Ducati per noi è un vanto di Bologna, dell'Emilia Romagna, dell'Italia, è uno dei nostri portabandiera", ha detto il numero uno degli industriali, segnalando che però il problema è a monte e parte dal fatto che "il disastro del Green Deal ha fatto sì che un'industria come quella dell'automobile, che quattro anni fa aveva una visione di 100.000 assunzioni in più, oggi affronta una catastrofe". Volkswagen, proprio per fare fronte alla crisi, ha presentato un piano di rilancio e la possibile vendita di Ducati "deriva da quello, dall'esigenza di salvare il gruppo. Mi auguro che gli imprenditori italiani possano riportarla a casa, ci stiamo lavorando".

Orsini ha sottolineato che Claudio Domenicali che "è una persona estremamente capace di fare il Ceo di quell'impresa, credo che abbia le idee chiare. Noi daremo a lui tutto il sostegno, il supporto che ci possa essere perché lui ha fatto un ottimo lavoro e il marchio Ducati, lo abbiamo visto anche ieri in MotoGP, credo che sia un valore aggiunto per la nostra terra, come Ferrari, Lamborghini, Dallara, come tutte le imprese della Motor Valley. Quindi se perdiamo anche queste vuol dire che non abbiamo capito nulla".