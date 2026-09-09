Ducati, presidente Emilia-Romagna De Pascale: «Qualsiasi potenziale acquirente sia vagliato dal governo»

«Quello che abbiamo chiesto, e sono soddisfatto della risposta sia pubblica che privata che mi ha dato il ministro Urso, è che qualsiasi potenziale acquirente sia vagliato con grandissima attenzione da parte del governo italiano. Perché non stiamo parlando della Ducati di oggi, stiamo parlando della Ducati di domani». Lo ha detto, a margine di un evento in Regione, il presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale, dopo le notizie sul piano di riorganizzazione del gruppo Volkswagen, con le indiscrezioni su possibili ipotesi di cessione o valorizzazione di Ducati. «Il tema - ha aggiunto - è mettere in condizioni Ducati di continuare a fare quello che sa fare e che le istituzioni pubbliche siano molto attente sul fatto che un patrimonio italiano non venga minimamente né intaccato né disperso e tantomeno indebolito».

«La Ducati - ha proseguito - è una grandissima eccellenza, ha una performance incredibile uno dei simboli più fulgidi del Made in Italy nel mondo», quindi, a «Volkswagen va chiesto con chiarezza che cosa vogliono fare e il governo deve usare tutti gli strumenti di legge e di politica industriale perché chi possiede la Ducati continui a dare uno slancio un'attività industriale produttiva in Italia». L'ingegneria di Ducati, ha concluso, "è Davide contro Golia: un team che con risorse infinitamente minori rispetto ai competitor negli ultimi 10 anni ha insegnato al mondo come si svolge una competizione, come si fanno le moto».