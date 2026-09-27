Ducati, Urso incontra Rittersberger (Audi) ed il ceo Domenicali, rassicurazioni della proprietà

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha tenuto oggi un incontro in videocollegamento con Jürgen Rittersberger, membro del Comitato di Direzione di Audi AG con responsabilità per le finanze, l’IT e gli affari legali e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ducati Motor Holding, alla presenza di Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding, per fare il punto sulle prospettive industriali dell’azienda. Nel corso del confronto, Rittersberger ha rassicurato sulla prosecuzione dei piani di investimento e di prodotto di Ducati e ha confermato che, in questa fase, non è stata presa alcuna decisione riguardo a eventuali modifiche alla struttura proprietaria di Ducati.

"Ho informato il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale" dell'esito del colloquio con Juergen Rittersberger, presidente del cda di DucatiMotor e rappresentante di Audi, svolto alla presenza del ceo di Ducati Claudio Domenicali". Lo ha riportato su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ribadendo i contenuti dell'incontro avvenuto ieri in merito alla conferma da parte di Ducati degli investimenti programmati. Nessuna decisione, è stato precisato, è stata assunta da parte del gruppo Volkswagen-Audi sulla cessione di Ducati. "Primi, positivi riscontri del lavoro di squadra" ha aggiunto Urso. Il gruppo tedesco proprietario della casa motociclistica di Borgo Panigale è impegnato in una profonda ristrutturazione delle proprie attività.