Ducati, Urso: «Salvaguardare un'azienda importante, simbolo del Made in Italy. Mi sono confrontato con il ceo Domenicali»

«Mi sono confrontato questa mattina con il Ceo di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentirci di salvaguardare un'azienda così importante, simbolo del Made in Italy, di cui tutti siamo orgogliosi. Anche in questa circostanza, che peraltro conferma il valore dell'azienda, che molti ci invidiano, utilizzeremo al meglio gli strumenti a nostra disposizione perché questo patrimonio del Paese possa continuare a rappresentarci con i suoi straordinari successi sportivi, tecnologici e di mercato, esempio di eccellenza e di qualità".

Lo afferma su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Ducati fa parte del gruppo Volkswagen, attraversato da una profonda crisi a cui i vertici stanno reagendo con un drastico piano di risanamento che prevede massicci tagli ai posti di lavoro e il probabile addio al marchio Seat. Urso ha poi fatto sapere di aver anche informato il presidente della Regione Emilia-Romagna, De Pascale, di quanto emerso nel confronto con il ceo di Ducati «nello spirito di piena e leale collaborazione istituzionale, condividendo il percorso per salvaguardare un'azienda simbolo del Made in Italy, che in molti ci invidiano per i suoi successi sportivi e produttivi».