Due ruote, aumentano del 4,9% le vendite nel 2019. È il sesto anno di crescita

TORINO - Il settore delle due ruote chiude il 2019 in modo positivo, confermando una ripresa che dura da 6 anni di seguito. In tutto i veicoli con più di 50cc venduti sono 231.937, il 5,7% in più del 2018. Di questi 98.883 sono moto (+6,3%), mentre gli scooter, che rappresentano oltre il 57% del mercato, totalizzano 133.054 unità (+5,2%). Le registrazioni dei cinquantini si fermano a 20.357 con un calo del 2,7%, nonostante l’ottimo andamento degli scooter elettrici che superano le 4.000 unità, grazie a incentivi e spinta dello scooter sharing. Il totale complessivo delle 2 ruote a motore arriva a 252.294 pezzi pari al +4,9% rispetto all’anno scorso.

«Il totale delle 2 ruote vendute nel 2019 presenta circa 12.000 unità in più rispetto al 2018. In particolare le moto sono 6.000 in più con una quota pari al 42,6% del mercato. Mentre gli scooter con oltre 6.500 veicoli in più confermano l’importanza in termini di volumi pari a una quota del 57,4%. Abbiamo ancora di fronte l’obiettivo di recuperare le vendite del periodo precrisi e tutto il settore dovrà moltiplicare gli sforzi per proseguire il percorso di crescita», commenta Paolo Magri, presidente Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). «Il parco circolante, vicino ai 9 milioni di veicoli, deve essere rinnovato dato che il 50% è costituito da veicoli con più di 10 anni di età», aggiunge. A dicembre le immatricolazioni sono state 6.125, in calo del 16,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma il confronto è con un dicembre 2018 anomalo che era aumentato del +54% a causa dello smaltimento dello stock di veicoli euro 3, che si era tradotto in un anticipo di immatricolazioni.