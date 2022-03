Dufeco Energia, un finanziamento di 26 milioni da CDP per realizzare 1.800 colonnine elettriche

Accelerare lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica elettrica in Italia e favorire la transizione energetica: sono questi i principali obiettivi del contratto di finanziamento da 26 milioni di euro perfezionato da Duferco Energia SpA con Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia e la Banca Europea per gli Investimenti. L'investimento servirà ad ampliare con 1.800 nuove colonnine la rete nazionale di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Le varie tranche del finanziamento sono assistite dalla Garanzia Green di Sace all’80%.

Il progetto prevede l’installazione di colonnine di ricarica ultrarapida, rapida e normale e relativa connessione alle reti di distribuzione, ubicate principalmente nelle regioni del centro e nord Italia. La sostenibilità e la lotta al climate change sono le priorità per tutte le istituzioni coinvolte nel progetto. L’operazione è inoltre sostenuta dalla Commissione Europea attraverso la Debt Instrument e Transport Blending Facility con i fondi del Meccanismo per Collegare l’Europa (CEF-Connecting Europe Facility) attraverso investimenti in infrastrutture volte alla promozione della crescita competitiva e lavorativa in Europa.

Duferco Energia, con un fatturato di circa 1,4 miliardi di euro nel 2020, è fortemente impegnata nel processo di transizione ecologica del settore energetico. È un operatore attivo a 360° nel mercato italiano e oggi è anche tra i primi player italiani nell’ambito della mobilità elettrica con una rete abilitata ai propri servizi di ricarica di oltre 25.000 punti in Italia e oltre 200.000 in Europa di cui 650 di proprietà.

Il commento di Adina Vălean, Commissario Europeo per i Trasporti: “Ci impegniamo ad accelerare la transizione verso carburanti più puliti e alternativi. Questo progetto è pienamente in linea con il nostro Green Deal europeo e l'obiettivo della Strategia per la Mobilità Sostenibile e Intelligente di installare 1 milione di punti di ricarica per combustibili alternativi entro il 2025 e 3 milioni entro il 2030".