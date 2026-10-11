E-bike, arriva la stretta: arrivano “bicivelox” e multe fino a 15mila euro. In Italia 1,8 milioni di bici elettriche

Dopo i monopattini elettrici arriva la stretta sulle e-bike. Diversi Comuni italiani si stanno dotando di strumenti per verificare la regolarità delle biciclette a pedalata assistita, con multe che possono arrivare fino a 15mila euro. Assoutenti e Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) fanno il punto, ricordando le stime sul fenomeno: in Italia circolano oggi 1,8 milioni di e-bike, con una crescita del 50% negli ultimi 5 anni, anche grazie agli incentivi. Alla voglia di mobilità sostenibile si aggiungono poi i rider che hanno sostituito le bici tradizionali con le bici elettriche. Al boom dei nuovi mezzi si accompagna però anche la rapida diffusione di biciclette fuorilegge, che hanno subìto modifiche elettroniche e meccaniche post-vendita.

I controlli eseguiti nell'ultimo anno dalle forze dell'ordine hanno rivelato come in alcune città italiane su 10 e-bike sottoposte a verifica, «8 siano risultate irregolari». In base al Codice della strada le biciclette a pedalata assistita devono essere «dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h».

Le bici che non rispettano tali caratteristiche «sono considerati ciclomotori». Sono cioè soggette a obbligo di immatricolazione, targa, casco e copertura assicurativa come gli altri mezzi a motore a due ruote, spiegano Faib e Assoutenti. Proprio contro le bici fuorilegge è in arrivo una stretta in diverse città. «Alcuni Comuni si stanno dotando di appositi bici-velox, strumenti che attraverso una pedana dotata di rulli verificano la potenza dei mezzi e la velocità di utilizzo.

Per i trasgressori le multe vanno dai 5mila ai 15mila euro, oltre al sequestro del mezzo», ricorda il presidente Fiab, Luigi Menna. «Positivo incrementare i controlli, ma non possiamo non evidenziare un paradosso: si inasprisce la vigilanza contro le e-bike ma si consente il totale far west dei monopattini», denuncia il presidente Assoutenti, Gabriele Melluso. «I recenti obblighi di targa, assicurazione e casco vengono sistematicamente violati in tutte le città", fa presente.