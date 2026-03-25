E-bike in crescita: in Italia la usa un guidatore su tre. E l’84% degli utenti vuole un sistema di tracciamento

Una bicicletta su cinque vendute nel nostro Paese è elettrica e un terzo degli italiani che guida la macchina usa anche l’E-Bike: questi i dati emersi dalla ricerca nazionale “E-bike tra mobilità e sicurezza”, realizzata da Format Research, in collaborazione con Unasca – Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistici. Una ricerca che dà conto di un fenomeno in crescita e di una duplice richiesta da parte degli utenti: disporre di mezzi di trasporto sostenibili e adatti a spostamenti intermodali, e avere una garanzia di sicurezza sulle strade.

Presentata alla Camera dei Deputati, la ricerca commissionata da Unasca è stata discussa con esperti del settore e rappresentanti della politica – chiamati a inserire il fenomeno e-bike in un corretto quadro normativo e di tutela dei consumatori. Al dibattito hanno partecipato l’on. Annarita Patriarca, della VIII Commissione Ambiente della Camera, l’on. Gaetana Russo, l’on. Antonino Iaria e l’On. Andrea Casu della IX Commissione Trasporti, Stefano Riazzola, Capo Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giuseppe Guarino, Segretario Nazionale Studi di Consulenza Automobilistica Unasca, Alfredo Boenzi, Segretario Nazionale Autoscuole Unasca, Maria Francesca Atzeni, Direttore di Ricerca di Format Research e Luigi Menna della FIAB-Federazione italiana Ambiente e Bicicletta.

Ma che cosa sono, esattamente, le e-bike? Secondo il Codice della Strada, una e-bike è un velocipede, alla stregua di una bici normale, se ha potenza massima pari o inferiore a 250W, il motore assiste la pedalata, interrompendosi a 25km/h o quando si smette di pedalare e non dispone di acceleratore che la renda utilizzabile senza pedalare.

L’e-bike è considerata, invece, un ciclomotore se la sua potenza è oltre 250W, la velocità è superiore ai 25km/h e può muoversi senza pedalare. Secondo il Codice, dunque, dovrebbero essere omologati, immatricolati, assicurati e guidati con casco e patente. In pratica, si crea una zona grigia con possibili infrazioni e sanzioni.

“La trasformazione della mobilità, con la diffusione dei veicoli elettrici leggeri, rappresenta una grande opportunità per rendere gli spostamenti urbani più sostenibili, ma questa trasformazione richiede un quadro normativo chiaro, con strumenti semplici e proporzionati, che si potrebbero inserire nel Codice della Strada. In questo modo si riuscirebbe a distinguere i mezzi conformi da quelli modificati, a contrastare i furti e a garantire maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada”, spiega al Messaggero Motori Giuseppe Guarino, Segretario Nazionale Studi di Consulenza Automobilistica Unasca. “Per Unasca è fondamentale che si intervenga nel Codice della strada, introducendo un sistema di regole chiare – simile a quello introdotto di recente per i monopattini - che aiuti a identificare le e-bike sopra i 25km/ e garantire così sicurezza sulle strade e contrasto di furti, mercato nero e modifiche delle bici. Il sistema di tracciamento anti-frode e anti-furto sarebbe un primo passo importante. Ovviamente, non sono interessate le bici muscolari, quelle che si usano comunemente anche nello sport. Questa è la visione che abbiamo proposto alla politica: ora spetta ai regolatori contemperare le esigenze di un bacino di utenti sempre più variegato che si muove sulle nostre strade”.

La diffusione delle e-bike. In base alla ricerca presentata da Unasca, nell’ultimo decennio la quota di mercato delle e-bike sul totale delle biciclette vendute in Italia è passata dal 3% nel 2014 al 20,2% nel 2024. Parallelamente è cresciuto l’utilizzo quotidiano di questi mezzi: circa un terzo degli italiani che guidano utilizza una e-bike e, nel 50% dei casi, la usa per le attività lavorative, soprattutto nei grandi centri urbani. Tra i principali punti di forza riconosciuti ci sono il risparmio sui costi di carburante e manutenzione, l’assenza di emissioni inquinanti e la praticità negli spostamenti urbani. Tra le criticità, invece, vengono segnalati soprattutto il costo di acquisto e la carenza di infrastrutture ciclabili adeguate.

La sicurezza. Sul fronte della sicurezza, il 79% degli utilizzatori di e-bike dichiara di sentirsi sicuro quando guida ma, dall’altro lato, il 16,3% degli intervistati racconta di essere stato coinvolto in un incidente che ha implicato una E-bike, con cause spesso legate alle condizioni delle strade o alla congestione del traffico.

Un tema particolarmente rilevante riguarda le e-bike modificate o “truccate”, con alterazioni che aumentano velocità o potenza del motore: nella ricerca, circa il 60% degli intervistati ha detto di ritenere che questa pratica sia diffusa, un fenomeno che rischia di generare problemi di sicurezza, trasformando di fatto una bicicletta a pedalata assistita in un veicolo assimilabile a un ciclomotore. Inoltre, il 16,5% degli intervistati ha subito direttamente o conosce qualcuno che ha subito il furto di una E-bike, e la maggior parte ha avuto difficoltà nel ritrovare il mezzo rubato.

Il sistema di identificazione. Sulla proposta di un sistema di identificazione per le e-bike, in particolare per quelle con potenza superiore a 250W, velocità superiore a 25km/h e senza pedalata e con acceleratore indipendente, l’84% degli intervistati si è detto favorevole. Esiste anche il fronte dei contrari, pari al 15,6% del campione, tra i quali prevalgono proprio gli utilizzatori abituali di e-bike: questi utenti sono consapevoli dei rischi, ma temono burocrazia e costi aggiuntivi.

“Il quadro normativo distingue in modo chiaro tra biciclette, biciclette a pedalata assistita e altri mezzi di mobilità elettrica, ma è fondamentale rafforzare la conoscenza e il rispetto delle regole. In collaborazione con la Polizia Stradale stiamo intensificando le attività di controllo, anche attraverso strumenti in grado di individuare i mezzi non conformi, che sono soggetti a sanzioni rilevanti. Parallelamente, stiamo lavorando all’attuazione delle recenti disposizioni normative e a un aggiornamento complessivo del Codice della strada, con l’obiettivo di rendere più chiaro il quadro delle regole, migliorare la sicurezza e accompagnare lo sviluppo della mobilità urbana. Il tema non è limitare questi mezzi, ma favorirne un utilizzo corretto, all’interno di uno spazio urbano condiviso e regolato”, ha dichiarato l’Ing. Stefano Riazzola, Capo Dipartimento - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Una zona grigia. In base al Codice della Strada (Art. 50 D.Lgs. N. 285/1992) le e-bike sono le bici dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW, o di 0,5 kW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Sulle bici elettriche con potenza del motore sopra 0,25kW la normativa italiana non è allineata a quella Ue, poiché le loro caratteristiche di potenza ne comporterebbe l’inquadramento nella categoria L, con l’obbligo di omologazione. Insomma, le e-bike veloci cadono in un limbo normativo. È una questione che potrebbe essere affrontata nella revisione del Codice della Strada.