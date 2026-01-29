E.On si è aggiudica gara di Aspi per installare 104 punti di ricarica ultra-fast in 18 aree di servizio strategiche

E.On Italia si è aggiudicata la procedura competitiva indetta da Autostrade per l'Italia per l'affidamento del servizio di ricarica autostradale dei veicoli elettrici. L'assegnazione riguarda tre lotti per la realizzazione di una rete di ricarica ultra-fast lungo i principali corridoi autostradali italiani. Lo si apprende da una nota. Il progetto prevede l'installazione di 104 punti di ricarica ultra-fast in 18 aree di servizio strategiche, con entrata in esercizio prevista entro il 2026. Le stazioni saranno realizzate come energy hub di nuova generazione, integrando ricarica ad alta potenza, produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, con l'obiettivo di garantire efficienza energetica, sostenibilità e un'esperienza di ricarica accessibile e user friendly.

Michele De Gaspari, managing director di E.On Drive Infrastructure Italy, ha dichiarato: «Aggiudicarci questo tender altamente competitivo dimostra sia la nostra forza tecnica sia il nostro impegno nell'accelerare la transizione alla mobilità elettrica in Italia. Questi 18 hub garantiranno una ricarica affidabile, user friendly e ultra fast lungo alcuni dei più importanti corridoi di trasporto europei. Integrando energia solare e sistemi di accumulo in ogni sito, non stiamo semplicemente costruendo infrastrutture di ricarica, ma creando ecosistemi energetici sostenibili che supportano la rete e garantiscono un'esperienza di ricarica di alta qualità per tutti gli automobilisti elettrici».

Luca Conti, chief executive officer di E.On Italia, ha commentato: «Desidero esprimere la mia soddisfazione per l'eccellente lavoro svolto dai colleghi di E.On Drive Infrastructure Italy, che hanno contribuito in modo determinante al successo dell'iniziativa. Questo risultato conferma ancora una volta l'impegno a 360° di E.on per la mobilità sostenibile e per la flessibilità del sistema energetico, attraverso soluzioni integrate e innovative capaci di creare valore lungo l'intera catena».