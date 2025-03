Eastwest e Alessandro Onorato: le difficoltà e potenzialità del turismo a Roma passano anche dalla mobilità

Giovedì 6 marzo, presso la sede romana della società di consulenza, si è svolto l’ultimo appuntamento con l’eastwest Coffee, un incontro periodico presieduto da Giuseppe Scognamiglio, diplomatico e docente di scenari geopolitici alla LUISS. L’appuntamento ha visto la partecipazione di esponenti del mondo delle istituzioni, dell’impresa e della finanza, che si sono confrontati sul tema del turismo sostenibile nella Capitale.

L’Assessore Alessandro Onorato, che ha presieduto l’incontro, ha discusso delle difficoltà e delle potenzialità del turismo a Roma. Il dibattito ha coinvolto anche esperti del settore, tra cui Anna Gricini di Rocco Forte Hotels, Attilio Marro di Bulgari Hotel Roma e Giuseppe De Martino del St. Regis Roma, insieme ad altri attori strategici, tra cui Antonio Errigo, Vicedirettore di ALIS (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile).

Il Turismo e la Mobilità: Un Legame Cruciale per Roma - Il turismo è una delle principali fonti di reddito per Roma e l’Italia, ma la città sta affrontando sfide legate alla gestione dei flussi turistici e alle infrastrutture, che devono essere affrontate per garantire un’esperienza più fluida e sostenibile. Il miglioramento dei trasporti pubblici, insieme a soluzioni ecologiche, è essenziale per gestire l'afflusso di visitatori e migliorare la qualità della vita sia per i residenti che per i turisti.

In un periodo di forte crescita, il turismo in Italia ha rappresentato il 10% del PIL nel 2024, con previsioni di crescita del 12,6% entro il 2034. Roma deve prepararsi a questa espansione, investendo nelle infrastrutture per facilitare gli spostamenti sia dei turisti che dei cittadini.

Il Giubileo: Un’occasione per Investire nella Capitale - Il Giubileo 2025 rappresenta un’opportunità imperdibile per la città di Roma, con previsioni che parlano di circa 30 milioni di arrivi e 60-70 milioni di presenze turistiche. Questo evento imporrà una spinta verso la modernizzazione delle infrastrutture, in particolare per garantire una gestione ottimale dei flussi turistici. L’Amministrazione sta già investendo in interventi strategici per rispondere alla crescente domanda e migliorare l’accessibilità della città.

Valorizzare il Turismo e le Aree Meno Conosciute - Nel panorama romano, non si può ignorare l’importanza di promuovere aree meno conosciute ma ricche di storia e cultura. L’Amministrazione ha previsto un investimento di 1,2 milioni di euro per valorizzare percorsi come il Parco degli Acquedotti, la Città di Gabii e Ostia Antica. Questi luoghi, se opportunamente promossi, potrebbero diventare nuove attrazioni per i turisti, riducendo la pressione sui luoghi più iconici.

Gestione dei Flussi e Infrastrutture: Un Approccio Integrato - Roma si trova a dover affrontare una gestione complessa dei flussi turistici, con particolare attenzione ai luoghi iconici come il Colosseo, Piazza San Pietro e la Fontana di Trevi. Per ottimizzare questa gestione, è fondamentale migliorare i collegamenti tra le aree centrali e periferiche, favorendo un’esperienza turistica diversificata e sostenibile.

Infatti, con 2 milioni di automobili su un territorio esteso quanto Milano, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Bari messe insieme, la gestione dei trasporti e dei servizi è una sfida cruciale.

In particolare, è fondamentale migliorare i collegamenti tra il porto di Civitavecchia e il centro città. Potenziare il sistema di trasporti tra il porto e la Capitale potrebbe essere una risorsa fondamentale per ottimizzare l’esperienza turistica, sfruttando appieno il flusso crocieristico.

Con una gestione più efficiente e una strategia chiara, Roma ha il potenziale per diventare una capitale ancora più attrattiva a livello internazionale. Il turismo sostenibile non può prescindere da un’adeguata gestione dei flussi turistici, e una visione integrata delle infrastrutture è fondamentale per rendere la città accessibile e vivibile per tutti, residenti e turisti.

Investire nelle infrastrutture e promuovere soluzioni ecologiche sono passi fondamentali per garantire che Roma possa mantenere il suo ruolo di capitale globale, capace di coniugare il fascino della storia con l’innovazione per un futuro più sostenibile.