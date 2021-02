Ecobonus, al via prenotazione per i veicoli commerciali. Legge di Bilancio ha stanziato 50 milioni di euro

ROMA - A partire da domani, 10 febbraio 2021, alle 10.00, sarà possibile prenotare sulla piattaforma www.ecobonus.mise.gov.it anche i nuovi incentivi previsti per i veicoli commerciali N1 e per i veicoli M1 speciali. Lo comunica una nota di Invitalia. L'incentivo per l'acquisto di queste nuove categorie è stato previsto con la Legge di Bilancio 2021 che ha stanziato per questi veicoli 50 milioni di euro. Di questi, 10 milioni sono concessi esclusivamente ai veicoli con alimentazione elettrica. In particolare, sono disponibili contributi fino ad 8.000 euro (nel caso di rottamazione) per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. Il contributo viene riconosciuto in base alla tipologia di alimentazione e alla Massa Totale a Terra che non potrà essere superiore a 3,5 tonnellate.