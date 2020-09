Ecobonus, esauriti incentivi per veicoli fascia CO2 91-110. Unrae: «Rifinanziarli con fondi altre classi vetture che restano inutilizzati»

MILANO - Gli incentivi per l’acquisto di veicoli rientranti nella fascia emissiva di Co2 91-110 g/Km - che avevano una dotazione di 100 milioni di euro - sono già esauriti. Restano invece inutilizzati al momento incentivi per 300 milioni di euro per tipi diversi di vetture. Lo denuncia Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), l’Associazione che rappresenta le Case estere operanti sul mercato italiano delle autovetture, invitando il governo a rifinanziare gli incentivi esauritivi, dopo aver già chiesto il governo di ipotizzare sistemi di travaso delle risorse da una classe all’altra una volta o di immaginare un fondo complessivo per tutti i veicoli agevolati.

«Il sistema messo in campo dal Governo contiene forti elementi di rigidità e alcuni profili incoerenti con quanto ritenuto essere lo spirito di sostegno e cioè la ripresa del mercato ed il rinnovo del parco circolante», ha commentato Michele Crisci, presidente di Unrae. «La rigidità principale consiste nell’impossibilità di travasare le risorse da una fascia emissiva all’altra o di prevedere un fondo unico, che si traduce nel rischio di lasciare inutilizzati parte dei fondi pur a fronte di una quota di domanda che resta così insoddisfatta«, ha aggiunto Crisci, sottolineando che »è più che mai urgente rifinanziare il fondo esaurito per non frenare la crescita di un settore già fortemente colpito nei mesi scorsi dall’emergenza sanitaria».