Ecobonus, finiti in 9 ore i 200milioni disponibili per le auto elettriche. In un mese utilizzato il 61% delle risorse

In meno di 9 ore, con 25.273 prenotazioni, sono esauriti gli oltre 200 milioni di euro stanziati dal governo per gli ecobonus per le auto elettriche. Lo comunica il Mimit in una nota nella quale fa il punto sull'andamento dell'ecobonus. Il 39% delle richieste ha previsto una contestuale rottamazione che, nella metà dei casi, ha riguardato auto fino a Euro 3. Il 61,7% delle prenotazioni è stato effettuato da persone fisiche. Di queste, il 25,9% è relativo a soggetti con basso Isee, per un valore di bonus pari al 35,6% del totale prenotato. Per quanto riguarda il restante 38,3% delle prenotazioni di vetture elettriche fatte da persone giuridiche, si segnala che il 90% ha riguardato le imprese di autonoleggio.

In un mese sono 118.015 le prenotazioni totali per l'ecobonus ammesse al beneficio fiscale, per un valore complessivo pari a quasi 421 milioni di euro: la cifra corrisponde al 61% delle risorse messe a disposizione, nell'ambito della misura di incentivazione all'acquisto di veicoli. Lo comunica il ministero delle Imprese e del Made in Italy, specificando che oltre l’84% delle richieste sono state effettuate da persone fisiche, la restante quota è invece attribuibile a persone giuridiche. Dai dati elaborati da Invitalia - che gestisce la piattaforma per conto del Mimit - emerge che il peso delle rottamazioni è stato pari al 79% delle prenotazioni e che circa il 44% ha riguardato auto da Euro 0 a Euro 3. Oltre un quarto delle risorse, il 26,7%, è stato richiesto da soggetti con Isee inferiore a 30mila euro. Come era già emerso, gli incentivi per le auto elettriche sono andati esauriti in meno di 9 ore, con 25.273 prenotazioni, per gli oltre 200 milioni di euro stanziati. Nel dettaglio, il 39% delle richieste ha previsto una contestuale rottamazione che, nella metà dei casi, ha riguardato auto fino a Euro 3. Il 61,7% delle prenotazioni è stato effettuato da persone fisiche. Di queste, il 25,9% è relativo a soggetti con basso Isee, per un valore di bonus pari al 35,6% del totale prenotato. Per quanto riguarda il restante 38,3% delle prenotazioni di vetture elettriche fatte da persone giuridiche, si segnala che il 90% ha riguardato le imprese di autonoleggio.