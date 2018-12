Ecotassa auto, soglia di CO2 alzata a 160 g/km per salvare le utilitarie. Si parte a marzo

ROMA - Arriva la riformulazione dell’ecotassa per le auto inquinanti e per l’ecosconto per quelle ecologiche. Il sottosegretario alle infrastrutture Michele dell’Orco, al Senato, ha assicurato che è stata trasmessa la nuova versione dell’emendamento che "salva" «le utilitarie». In mattinata il sottosegretario M5S in un tweet aveva preannunciato che era «pronta la versione definitiva dell’ecosconto, avanti con bonus fino a 6000 euro per auto elettriche, a partire da marzo 2019. Soglia alzata sopra i 160 CO2 g/km per scoraggiare auto veramente inquinanti e grossa cilindrata. Inserite risorse per 5 mln per istallazione colonnine ricarica». Dunque bonus fino a 6.000 euro per chi acquista un'auto ecologica, ma rottamando un vecchio veicolo, e malus fino a 2.500 euro per chi ne prende una inquinante. Arriva la modifica all' ecotassa, con un emendamento dei relatori al ddl bilancio depositato in commissione Bilancio al Senato.