Ecotassa, Di Maio: «Non tasseremo l’auto delle famiglie. In corso interlocuzioni incoraggianti con produttori»

ROMA - «Ci sono contatti costanti tra il ministero e tutti i soggetti interessati e mi pare che si stia andando verso una soluzione che garantirà il bonus per le auto elettriche fino a 6.000 euro e allo stesso tempo consentirà di non tassare l’auto delle famiglie. Sono dunque in corso interlocuzioni incoraggianti». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a margine del’audizione in commissione di Vigilanza Rai rispondendo a una domanda sugli effetti dell’ecotassa.