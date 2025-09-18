Edison Next installa 117 punti ricarica veicoli elettrici per Dhl Express. A Milano e nel centro logistico di Treviso Casier

Edison Next, società del gruppo Edison focalizzata su decarbonizzazione e transizione ecologica, installerà e metterà in esercizio 117 punti di ricarica per Dhl Express, attiva nel settore dei corrieri aerei espressi. Saranno installati presso l’headquarter Dhl Express a Peschiera Borromeo (Milano), la sede operativa di San Giuliano Milanese e il nuovo centro logistico di Treviso Casier. Edison Next ha effettuato la progettazione, fornitura, installazione e messa in esercizio dell’infrastruttura e, per tutta la durata del contratto triennale, si occuperà della sua gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, 77 punti sono destinati alla ricarica, prevalentemente notturna, della flotta di furgoni full-electric che svolge il servizio di last mile delivery e 40 alla ricarica di auto aziendali full-electric e plug-in hybrid.

"Garantire ai veicoli elettrici per le consegne dell’ultimo miglio di essere sempre carichi e pronti per le missioni a inizio turno, permette a Dhl Express di svolgere le proprie attività con la massima efficienza", ha detto Marco Carvelli, responsabile E-Mobility di Edison Next. Come si legge in una nota, grazie a queste soluzioni Edison Next supporta Dhl Express nello sviluppo del suo percorso di sostenibilità che la sta portando a una graduale conversione della flotta all’elettrico e all’incremento dell’uso di fonti di energia rinnovabile e a soluzioni come Dhl GoGreen Plus, per aiutare le aziende a ridurre le emissioni di anidride carbonica generate dalle spedizioni aeree internazionali (Scope 3) grazie all’utilizzo di Saf (Sustainable Aviation Fuel). "Entro il 2030, puntiamo a elettrificare il 60% della nostra flotta globale. La strategia del Gruppo Dhl 'Accelerate Sustainable Growth' pone la sostenibilità al centro delle nostre operazioni, riconoscendo che gli investimenti nella decarbonizzazione sono essenziali per il nostro futuro e per rafforzare le relazioni con clienti e fornitori”, ha detto Antonella Sada, head of public affairs, brand & communications and sustainability di Dhl Express Italia.